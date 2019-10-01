參與APEC遭中國干擾 外交部：堅持平等與會

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）又傳出台灣參與APEC遭到中國干擾，外交部今天表示，台灣是APEC正式會員，以正式機關名稱及職銜與會是台灣的權益；對於中方政治干涉，外交部重申堅持平等尊嚴與會的嚴正立場。

今年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議11月16、17日在智利舉行。媒體報導，中國不斷在小地方干擾台灣參加APEC的各種會議，甚至只要文件出現包含National、International等字眼，中國都會提出抗議。

外交部發言人歐江安對此表示，中國在聯合國及世界衛生組織等國際場域對台灣的政治性干預從未間斷，在APEC架構下也有不合理打壓，但台灣是APEC正式會員，以正式機關名稱及職銜與會是台灣的權益。

她說：「對於中方的政治干涉，我們都立即反應且重申我們堅持平等尊嚴與會的嚴正立場，並持續透過相關管道積極溝通。」

歐江安指出，APEC成立的宗旨是促進亞太地區各經濟體公、私部門之間的對話，以及貿易、投資與經商的自由性與便利性，不應牽扯政治。台灣仍將繼續秉持前述精神與專業、務實原則積極參與APEC，並加強與其他成員互動，在平等尊嚴的基礎上，共同推動區域經貿整合相關工作。（編輯：謝佳珍）1081001