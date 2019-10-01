監察院彈劾張天欽 移送公懲會議處

（中央社記者顧荃台北1日電）前促轉會副主委張天欽去年遭爆料為選戰打手，請辭獲准。監察院今天通過彈劾案，將張天欽移送公務員懲戒委員會。監委高鳳仙說，張天欽有到監院說明，認為不應受如此重的批判。

監察院上午召開彈劾案審查會，認為張天欽違反行政中立，重創促轉會聲譽，以12比0的票數，全數同意通過彈劾，將張天欽移送公務員懲戒委員會。張天欽的妻子、監委楊芳婉請假，未出席上午的審查會。

負責調查此案的監察委員高鳳仙與楊美鈴下午召開記者會說明，高鳳仙表示，促進轉型正義條例雖規定促轉會應規劃人事清查處置，但沒有規定要訂人事清查法（除垢法），該會內部也沒有討論是否立法，但張天欽明知此事，卻以發言人的身分，在去年8月對媒體說促轉會正在討論人事清查法案。

高鳳先說，此事經寶島聯播網、自由時報、聯合報、中央社等媒體於去年8月22日或23日報導，中評網於23日報導「中評關注：促轉會推除垢法 劍指侯友宜？」後，張天欽認為還不夠，於同月24日邀集前主任秘書許君如等5人開了腦力激盪的會議，張天欽在會中指當時的新北市長候選人侯友宜是最大的污垢，時任促轉會副研究員吳佩蓉認為侯友宜是不是污垢尚未經過調查，不能用促轉會來對付政敵，因此將會議錄音檔向媒體爆料。

高鳳仙表示，促轉委員依法應超出黨派之外，不涉入政治活動，嚴守行政中立，張天欽對媒體釋放促轉會將制定除垢法的不實訊息，又引導媒體報導除垢法是劍指侯友宜，讓社會對促轉會產生質疑，被貼上「東廠」的標籤，造成促轉會業務推動受到阻礙。

高鳳仙說，雖總統蔡英文、時任行政院長賴清德、當時侯的競選對手蘇貞昌等人都認為張天欽行為不當，但都沒有給張天欽行政懲處，監察院希望導正這種不公不義，因此提出彈劾案。雖然彈劾對象是同事（楊芳婉）的先生，她感到很沉痛，但大家還是都投了贊成票，後續懲戒要由公懲會認定。

楊美鈴表示，張天欽在事發後已請辭，去年9月14日張天欽的免職令主旨是已准辭職，沒有懲處意味，這會讓社會對於官員應嚴守行政中立的立場更加存疑，相信監察院的彈劾，有助提升民眾對促轉會推動轉型正義的信賴度。

對於張天欽約談情況，高鳳仙說，張天欽有前往監院說明，對於行政院調查報告指張天欽行為不當，張天欽表達不認同，認為是召開「腦力激盪」的會議，不是正式會議，監察院也採納這部分說法。至於「東廠說」，張天欽表示，只是附和國民黨而開玩笑，張天欽認為自己不應該受到那麼重的批判。

至於張天欽的懲處，依照公務人員懲戒法規定，對政務官除了免職、撤職之外，可剝奪或減少退休金、減俸、罰款或申誡。

另外，也對彈劾案投下贊成票的監委王幼玲透過新聞稿表示，張天欽在內部會議中言論不當，損及機關公信力，對推動轉型正義造成不利影響，應該接受彈劾。但是彈劾案文指稱張天欽對媒體釋放不實訊息，引導媒體報導除垢法劍指侯友宜等違失，她認為並無相關證據可證明。（編輯：林興盟）1081001