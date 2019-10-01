副總統訪百歲人瑞 贈金鎖片預祝重陽節快樂

副總統陳建仁（前中）1日在彰化縣長王惠美（前左）等人陪同下，探視家住在彰化縣和美鎮的百歲人瑞黃阿攀（前左2），並贈送金鎖片及敬老狀，祝福長者重陽節快樂。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年10月1日

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）副總統陳建仁今天代表總統蔡英文南下彰化，探訪家住和美鎮的百歲人瑞黃阿攀阿公及福興鄉的陳施煌梅阿嬤，除了贈送兩人金鎖片和敬老狀，也提前祝福他們重陽節快樂，身體健康。

陳副總統在彰化縣長王惠美、國民黨籍立委柯呈枋等人陪同下，先後拜訪人瑞黃阿攀及陳施煌梅2人，原本總統蔡英文今天要親自前來探視2名人瑞，不過因為宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，臨時改由陳副總統代表總統前來探視。

陳副總統一行人先抵達黃阿攀住處，黃阿攀子女向副總統說明，父親靠著捕魚種田將子女拉拔長大，如今家族枝繁葉茂，孫子女加曾孫、玄孫曾經拍了1張家族大合照，人數共約100人，黃阿攀的親友也拿出家族大合照請陳副總統簽名。

陳副總統隨後在合照上簽名，也代表總統贈送兩錢重的金鎖片及敬老狀，陳副總統聽到黃阿攀平時都會騎三輪車外出和鄰居聊天感到很欣喜，看到阿公身體健康，子女們都在身邊，陳副總統相當開心，並利用探視機會，祝福阿公重陽節快樂。

陳副總統緊接著前往福興鄉，探視陳施煌梅，陳副總統同樣贈送金鎖片和敬老狀，陳施煌梅阿嬤則回送副總統特別的自己製作香包，陳副總統稱讚阿嬤手巧，能製作出精美的香包，並預祝阿嬤重陽節快樂。(編輯:洪學廣/卞金峰)1081001