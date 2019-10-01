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首頁 / 政治

藍委指人事派任年輕化跳票 蘇貞昌：會努力

最新更新：2019/10/01 21:32

（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨立委今天指出民進黨過去主張人事派任年輕化，不能淪為酬庸，但執政後全跳票，行政院長蘇貞昌表示，最重要是看人，但提拔年輕人也是應該，會朝這方向努力。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨籍立委江啟臣在質詢時表示，民進黨一直以來主張人事派任要年輕化、不能淪為酬庸，在2003年執政時，特別函令全國，要求政府投資的民營事業、捐助的財團法人，其負責人及經理人派任年齡超過65歲得隨時更換，滿68歲無特殊理由應即更換。

江啟臣指出，民進黨2014年在野時，透過立法院預算審查，提案財團法人的董事長、總經理初任年齡不得超過62歲、年滿65歲應於3個月更換。但是執政後，除了法令不修改，甚至還為特定人因人設事的修正行政命令，說好的年輕化、避免酬庸全跳票。

江啟臣也說，根據人事行政總處提供的資料，行政院及其所屬派任的財團法人及公民營事業董事長、總經理，目前在職超過62歲有86人、65歲45人、68歲13人、其中70歲者更有9人，如果加計董、監事，初任超過62歲就高達212人、65歲139人、68歲61人，70歲更高達40人。

江啟臣表示，這些財團法人、公民營事業董事長、經理人都是政府派任，領的都是人民納稅錢，是否專業、適任、還是酬庸；因此，應確實透明化，公開政府派任人員的職務、學經歷、薪資及核派理由等資料，並確實達到年輕化。

列席備詢的蘇貞昌表示，說實在的年紀最大的就是他自己，但最重要是看人，不過提拔年輕人也是應該，要一代一代提拔，會往這方面努力；他強調，要讓年輕人多歷練，因此，年輕化、讓年輕人可以上來，這是應該的。（編輯：林興盟）1081001

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