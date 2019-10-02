海外資金專法上路逾1個月 18案申請規模30億

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）對財政部先前預估海外資金專法上路，一年最少可吸引新台幣1333億元資金匯回，立委質疑難達標。財政部長蘇建榮今天表示，至今已有18案申請，匯回規模30億元，不少台商在觀望，會積極輔導、儘量達標。

蘇建榮今天赴立法院財委會進行業務報告並備詢，同時就109年度財政部國產署、關務署歲出預算以及融資財源調度進行預算詢答。

針對「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法），國民黨立委曾銘宗質疑，財政部先前曾提出低、中、高三個推估數字，預估1年最少可誘發1333億元資金匯入，中推估可引資規模4272億元，最樂觀看待，最高匯回規模可達8900億元，但是否真能達標，需不需要下修目標。

蘇建榮表示，海外資金專法今年8月15日上路，至今1個多月，已有18案遞件申請，申請匯回資金規模約30億元；其中，已通過國稅局及銀行洗錢、資恐防制審查的有11案，核准匯回資金規模18億元。

蘇建榮說，後續會再持續觀察申請情形，近期已陸續在全台各地舉辦說明會，根據掌握，目前有不少台商在觀望，待申請案件增加，廠商未來對相關子法規運作更為熟悉後，相信會有更多申請案件；會持續向廠商說明，協助他們了解法規運作。

至於是否下修目標，蘇建榮指出，沒有什麼修不修正的問題，會儘量達到目標，但是否能如預期，也受到實際經濟情形影響。（編輯：蘇志宗）1081002