南方澳斷橋 海軍徹夜趕工成功開闢臨時航道

南方澳大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，為了讓港內漁船能進出作業，海軍水下作業大隊連夜作業，3日上午已開闢安全航道，首艘漁船已在上午9時25分安全通過。（海軍提供）中央社記者游凱翔傳真 108年10月3日

（中央社記者游凱翔台北3日電）南方澳大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，海軍水下作業大隊自昨天下午起進行水下切割沉橋護欄，連夜作業後，海軍今天指出，已開闢安全航道，首艘測試漁船已在上午9時25分安全通過。

南方澳大橋崩塌造成港口出入口阻斷，在中央指示全力搶通水道下，海軍水下作業大隊昨天下午檢整裝備頭盔式水下呼吸器，供人員長時間進行水下橋面護欄切割作業，配合陸軍M3浮門橋，預定開闢安全航道。

依規劃採三班制，執行24小時搶通安全航道任務，國防部長嚴德發昨天前往，並搭乘浮門橋車向官兵加油打氣。現場人員表示，水道切割出後可讓大型漁船轉移到第10號到13號碼頭，也可讓小型漁船可以安全進出。

海軍司令部上午表示，歷經水下作業大隊徹夜水下作業後，已開闢安全航道（寬12公尺、深3.8至5公尺），首艘測試漁船已在上午9時25分安全通過。（編輯：蘇志宗）1081003

斷橋困500漁船 臨時航道上午試航

（中央社記者王鴻國、黃旭昇宜蘭3日電）南方澳跨港大橋1日上午突然崩塌，造成多人傷亡及失蹤，也阻斷港口唯一出入口，造成約500艘原躲颱風的漁船無法出入，連帶影響漁民生計。

海軍水下作業大隊昨天連夜切割排除水下沉橋護欄等障礙，順利開出水道並完成浮標設置航道，今天上午進行試航。

警消先將攔油索移開，9時25分左右由「新金發」號漁船試航，順利完成通行，現場響起掌聲，隨後也有小型漁船通行。（編輯：唐聲揚）1081003