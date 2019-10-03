上市櫃公司揭露員工薪資中位數 109年6月上路

（中央社記者顧荃台北3日電）金管會副主委張傳章今天表示，明年6月起，上市櫃公司需揭露非主管全時員工的「薪資中位數」，將更能反映非主管全時員工的薪資報酬情況，強化上市櫃公司企業社會責任。

金管會上午在行政院會報告「2018~2020公司治理藍圖及推動執行情形」，透過深化公司治理文化、發揮董事會職能、提升資訊揭露、促進股東行動及強化法令規章遵循等五大面向，推動企業及投資人重視公司治理。

在資訊揭露方面，金管會要求上市櫃公司應公告員工薪資費用及人數相關資訊，並督導證交所及櫃買中心公布上市櫃公司「非擔任主管職務之全時員工薪資」資訊，並要求平均薪資低於50萬元等公司應提出「公司經營績效與員工薪酬之關聯性及合理性說明」。

張傳章說，明年6月起將再增加揭露非主管全時員工的「薪資中位數」資訊，因薪資平均數容易受到極端數字影響而失真，中位數更能忠實反映非主管全時員工的薪資報酬情況，強化上市櫃公司企業社會責任。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，良好的公司治理是企業永續發展的重要基礎，也是健全資本市場的核心所在。自全面辦理上市櫃公司治理評鑑以來，上市櫃公司在各項公司治理指標成績，均大幅度成長，例如，「公司章程中規定董監事選舉採候選人提名制度」者，目前已近八成，相較於2015年，足足成長3倍多，由不到400家，目前已有1314家。

蘇貞昌說，在「召開股東會」方面，目前均已全數採用電子投票；在「董事會結構和運作」方面，2017年上市櫃公司均已全數設置獨立董事，設置審計委員會的家數，目前也已達全體上市櫃公司的六成。2018年亞洲公司治理協會（ACGA）所發布的公司治理觀察報告，台灣在亞洲排名第五，顯示推動公司治理已逐步展現成效。（編輯：林興盟）1081003