賴清德前進華府紐約輔選 1週內跑4城市

（中央社記者溫貴香台北3日電）前行政院長賴清德預計10月中旬展開為期1週美國行，分別到舊金山、芝加哥、華府、紐約4地，除拜會當地台僑、智庫、政要、發表演說，也將出席「2020台灣要贏，LET’S WIN」蔡英文總統連任華府造勢大會。

民進黨主席卓榮泰日前接受中央社訪問表示，他在6月底訪美時，台灣鄉親一再表達希望邀請賴清德到美國，回國後，他即跟賴清德表達僑界的期待。

卓榮泰說，9月24日與賴清德會晤時，再次提出邀請。賴清德隔天也證實卓榮泰提出邀請，但因與原規劃私人行程有衝突，必須調整；消息傳出後，美國僑界相當振奮，包括後援會與餐會，旅外鄉親認購或出席狀況踴躍。

賴清德1週旋風造訪美國4大城市，預計美國當地時間14日抵達舊金山，將在舊金山停留3天3夜，17日抵達芝加哥，18日從芝加哥到華府，預計在華府停留兩天，拜會政要、智庫，將在華府2020蔡英文總統連任造勢大會上發表演說；接著，前往紐約後，返抵國門。

賴清德此行在4大城市將分別發表演講，美國僑界已展開大動員。

大華府小英後援會在網路上號召僑民出席蔡英文總統連任華府造勢大會餐會，主講群直接註明賴清德及競選總部團隊。北加州蔡英文後援會、舊金山灣區小英後援會、美國蔡英文總統連任後援會、北加州台灣客家蔡英文後援會等4大系統也全面動起來，在網路上號召歡迎賴清德蒞臨灣區。

另外，13日舉辦的洛杉磯造勢大會大力號召鄉親做伙打拚保護台灣，演講者將有民進黨副秘書長林飛帆、前環保署長李應元、新北市議員何博文等。

黨政人士表示，蔡總統與賴清德展現團結合作的態度，讓海外旅外鄉親士氣大振，對2020總統與立委選舉打了一劑強心針。（編輯：紀淑芳/蘇志宗）1081003