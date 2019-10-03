前副國務卿拜會 韓國瑜：美國是台灣重要夥伴

（中央社記者程啟峰高雄3日電）美國前副國務卿尼格羅龐提（John Negroponte）今天率「威爾遜國際學人中心訪問團」拜會高雄市長韓國瑜，韓國瑜說，美國是台灣重要夥伴，雙方落實自由平等的民主精神也一致。

尼格羅龐提率美國「威爾遜國際學人中心訪問團」到高市府拜會韓國瑜，雙方就高雄經貿發展及台灣政經前景進行交流。

韓國瑜表示，「威爾遜國際學人中心」落實自由、平等的民主精神與台灣最珍視的價值不謀而合。美國是台灣的重要夥伴，身為高雄市長，不只要為高雄拚經濟，更要為台灣拚外交。

韓國瑜提到自己有軍人背景，非常重視台灣的國防問題，一定會與美國緊密合作。

他認為，以台灣現況「開放」是唯一的路，要設立自由經濟貿易區和他國簽訂FTA；面對當前兩岸關係則要開啟對話，以確保台灣安全，更重要的是，堅持台灣自由民主價值，也希望藉此機會與訪團討論台美各項交流議題，共同尋找更多合作機會。

尼格羅龐提表示，這是他第二次來台，上次是2016年，這次來主要是希望了解台灣現狀，把這些資訊帶回美國，讓美國民眾能了解台灣及目前亞太地區發展。

尼格羅龐提是在2007年到2009年擔任副國務卿，他這次率「威爾遜國際學人中心訪問團」來台，也在日前晉見總統蔡英文。

「威爾遜國際學人中心」是設於美國華盛頓特區的智庫，1968年成立以來，匯集學術、企業、政治等各界專家學者擔任廣泛領域的獨立研究，為美國國會、中央政府和社會提供可行的政策。該中心於今年頒布的世界智庫排名為全球第11、美國第5，為美國重要智庫、政治立場中立。（編輯：林沂鋒）1081003