吳敦義7日召集22縣市主委 下達輔選軍令狀

（中央社記者余祥台北3日電）選戰倒數不到百日，國民黨發言人歐陽龍今天表示，國民黨主席吳敦義將在7日邀集全國22縣市黨部主委赴黨中央開會，討論總統及立委選情，也代表各縣市黨部將正式就戰鬥位置。

上報報導，國民黨總統及立委選情緊繃，黨中央日前撤換肩負組織「陸戰」操盤重任的組發會主委李哲華職務，掀起黨內軒然大波，基層人心浮動，甚至引發部分地方黨部主委反彈，醞釀辭職走人以示抗議。為展現勝選決心及安定軍心，黨主席吳敦義將親上火線，7日邀請全國22縣市黨部主委赴黨中央開會，屆時吳將親自下達總統及立委選舉輔選「軍令狀」。

國民黨文傳會主委程美華表示，與地方縣市黨部開會本是例行性會議，日前也召開過一次，只是隨著選戰接近，近日地方選情又有轉變，許多地區出現第三勢力，因此才選在7日再召集大家開會討論選情。

程美華表示，這是吳敦義親自下達的指令，並要求各縣市黨部盡量出席。

歐陽龍則說，現在已經選戰倒數百天，大家都有一致的目標，吳敦義找22縣市黨部主委聊一下選舉方向，也代表正式就戰鬥位置。

至於此舉是否是為了穩定軍心，歐陽龍說，這只是例行性會報，與黨內人事案無關。（編輯：趙蔚蘭）1081003