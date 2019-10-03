北山宮參拜 總統：台灣現在是投資大爆發時代

（中央社記者溫貴香新北市3日電）總統蔡英文今天表示，目前台商回台投資金額已達新台幣6000億元。同時，「前瞻基礎建設計畫」也放入許多基礎建設的計畫投資，台灣現在是投資大爆發時代。

總統蔡英文中午至新北市「北山宮」參拜向神明祈求保佑台灣平安，並與長輩們開心共餐、一起聊天，度過快樂的午餐時光。

談及政府執政團隊施政績效，總統表示，執政3年多來，行政院長蘇貞昌所率領的團隊，很有效率，往往在最短的時間內做好人民需要的事情；蘇貞昌對新北市尤其熟悉，對新北市的建設或需要處理的問題，都能在第一時間掌握。3年來團隊為台灣打下基礎，接下來她會為台灣人蓋一間漂亮又堅固的房子。

談到台灣經濟發展情勢，總統說，政府讓產業轉型，也讓年輕人有許多新的、好的工作機會。現在不僅外商不斷加強在台灣的投資，台商也紛紛回台投資。今年到目前為止，台商回台投資金額已達6000億元。同時，「前瞻基礎建設計畫」也放入許多基礎建設的計畫投資，台灣現在是「投資大爆發」的時代。

有關社會福利方面，總統表示，政府也照顧年輕人，還有育兒津貼及幼兒園的補助。針對0至6歲的孩子，無論是在家裡自己帶，或者就讀公立、非營利或準公共化私立幼兒園等，都有政府的補助。希望能夠減輕年輕父母的負擔，鼓勵年輕人能夠多生。

有關長照2.0制度，總統說，現在全台灣已經有6000多個長照2.0的社區照顧據點，來照顧社區中的長輩。每次她到長照據點參訪，看到長輩們在裡面唱歌、跳舞或畫畫，非常開心。

總統表示，除了社區中的照顧中心，民眾也可以利用「1966長照服務專線」，提供家中長輩換藥、洗澡、陪伴就醫等服務，讓家中照顧者有個喘息的機會。而其中的費用，也只要負擔15%左右，剩下都由政府負擔，中低收入戶更是免費。

她說，長照就是要讓需要受到照顧的人，在家或社區裡能得到照顧，而家人在有長照員的幫忙照顧之下，可以輕鬆一點，這就是政府在推的長照2.0。

總統說明，2016年上任時，長照預算才新台幣50億元，明年將增加到400億元，讓年紀大需要受照顧的長輩，在國家的力量之下，透過社區及醫療系統來得到照顧，這就是台灣社會最重要的一件事。未來，政府也會加速建立照顧失能、失智老人的體系，加上全民健保，讓台灣人成為全亞洲最幸福的人。

在國防方面，總統強調，台灣的國防也越來越到位，自我保衛能力越來越強，國際上也有很多朋友來幫忙。台灣是民主自由的國家，因此，國際社會上所有民主國家都覺得台灣非常重要，應該共同來保護台灣。

總統進一步表示，要讓全世界看到，台灣雖然這麼小，受到外面的壓力這麼大，但是，台灣人堅持及保護自己的國家，如此一來，全世界的人都會來幫忙，讓台灣人的自由民主可以代代相傳下去，這也是她身為總統最重要的任務，保護國家及民主自由，讓每一代的台灣人都擁有民主。

總統請鄉親們給予更多時間，政府會讓全民都得到照顧，也讓經濟繼續發展，讓年輕人得到好的工作及未來，更重要的，她一定會保護台灣，讓民主自由代代相傳。（編輯：林興盟）1081003