廢止印花稅法 立法院付委審查

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北4日電）立法院院會今天將廢止「印花稅法」案付委審查，民進黨團書記長李俊俋說，廢止印花稅，行政院列為優先法案，希望能趕快審查通過；至於地方損失的稅收，中央答應一定補足。

行政院會日前通過廢止印花稅法，送立法院審議，立法院院會今天處理報告事項議程，通過將行政院函請審議廢止「印花稅法」案，交財政委員會審查。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋告訴中央社記者，行政院將廢止印花稅法列為優先法案，「我們希望能趕快審查通過」，而印花稅是歷次討論稅改都會觸及的問題，不但稅基少而且造成工商企業界的麻煩，所以一再建議取消。

李俊俋也說，過去國民黨的立委吳敦義、盧秀燕、羅明才，也曾經多次提案建議取消印花稅，至於地方所損失的稅收，中央也答應一定補足。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，上次廢止印花稅法案，國民黨在院會中就擋下一次，將此案退回程序委員會重新提出，這次不再阻擋付委，是希望讓此案進入委員會，透過審查的程序，凸顯此案的問題。

由於印花稅屬於地方稅，曾銘宗也說，有15位縣市長都反對廢止印花稅，這15位縣市長要求，在沒有找到長期適當的替代財源，中央政府不可廢除印花稅；同時也要求需重新檢討財政收支劃分法，這樣才有辦法讓地方政府有更好的發展。（編輯：紀淑芳）1081004