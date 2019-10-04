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蔡總統：2020大選關鍵在投票率

最新更新：2019/10/04 20:16
總統蔡英文（前左2）4日南下走訪屏東，行程滿滿，在麟洛鄉直播推廣客家美食，也挑戰包點心。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年10月4日
總統蔡英文（前左2）4日南下走訪屏東，行程滿滿，在麟洛鄉直播推廣客家美食，也挑戰包點心。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年10月4日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）尋求連任的總統蔡英文今天表示，明年大選關鍵在投票率，只要支持者去投票，民主進步黨就有贏的機會。

蔡總統參拜屏東多間廟宇時表示，這幾年台灣經濟一路往上走，今年第2季經濟表現是亞洲4小龍（台灣、韓國、香港及新加坡）第1名，今年全年也會是4小龍第1名。經濟穩定後，稅收有成長，今年才有台灣有史以來最大減稅，這是蔡英文政府政績。

蔡總統說，這是有史以來最照顧長者、小孩和青年的政府，下一階段會照顧更多。這政府最會持家，明年度預算更是22年來首見平衡，但推動改革難免得罪人，讓支持改革的立法委員受到不少壓力，希望民眾支持讓她連任，也力推在地的民進黨籍立委莊瑞雄、鍾佳濱與蘇震清。

此外，蔡總統提到香港「反送中」事件表示，香港人上街是要爭取自由民主，這正是台灣人現在的生活方式，對台灣人來說也最重要。台灣有自由民主的道理很簡單，就是主權在台灣人手中，但香港人主權卻在中國人手中。（編輯：李明宗）1081004

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