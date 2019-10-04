卓榮泰：賴清德林飛帆美國行 分進合擊世代共贏

（中央社記者溫貴香台北4日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，爭取美國重要城市海外鄉親返台投票，前行政院長賴清德與黨副秘書長林飛帆兩人分進合擊、世代共贏；等到副手出線，層層疊疊加上去，都有加分作用。

卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、黨副秘書長林飛帆下午接受媒體記者訪問，針對賴清德美國行，林飛帆說，美國西岸部分，主要由他、前環保署長李應元、新北市議員何博文、前僑委會副委員長莊碩漢負責；後半段行程，美國中部與東岸由賴清德主跑，黨中央與總統蔡英文連任競選總部（競總）共同邀請賴清德為大選爭取更多海外的支持、團結更多人。

林飛帆表示，賴清德是黨內團結很重要的支柱，接下來美國行程，賴清德答應負責後半段行程；賴清德預計美國時間10月14日抵達首站舊金山，之後還將造訪芝加哥、華府、紐約，拜會當地台僑、智庫、政要與發表演說。

他並說，這次主要代表民進黨與海外鄉親進行更多的對話；也代表總統與海外鄉親進行更多的交流，正因為也是總統海外後援會的成立，會有授旗、授證的儀式，也是這趟美國行的主要任務，團結海外鄉親，號召鄉親們明年1月11日回台投票。

卓榮泰表示，賴清德表明會在黨「社會同行、世代共贏」的決議文精神下，向海外鄉親做更多的訴求，賴清德演講的主題就是「團結台灣」，意即在社會同行、世代共贏、團結台灣的主題之下，尋求海外鄉親在明年選舉能像過去一樣熱情，返台投票。

卓榮泰說，前半段由林飛帆主跑，後半段由賴清德主跑，兩人分進合擊、世代共贏。

副手對大選是否有加分效果，卓榮泰表示，總統未來挑的副手或者不分區立委名單，加上原先提名的區域立委，層層疊疊加上去，讓民進黨在穩定中的選情，能夠持續往上攀升，「我覺得都有加分作用」。

卓榮泰表示，從全代會結束至今，內部陸續做了幾份民調，民進黨的防守線愈來愈堅固，進攻面遍地開花，全面出擊與全面總進攻當中，等到副手出線，絕對是累積到最高強度的時候。

此外，黨秘書長羅文嘉也說，距離選舉剩下99天，從16日到10月底是不分區立委提名作業，青年總部10月底正式跟大家見面，在實體總部會提供不同世代的親子活動設計；第二，在幾個青年艱困選區，下週會有一個正式連線，會有共同訴求、行程與活動。

第三，婦女助選團開始起跑，一輛可愛胖卡全台巡迴，沿途新住民朋友會展現手藝、特色食物、商品；第四，有青年選戰特派員、客家助選團、黨中央助選團分別啟動，目標就是總統連任、國會過半（編輯：趙蔚蘭）。1081004