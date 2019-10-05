瑞典駐處改地點辦國慶酒會 外交部譴責中方打壓

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）中國打壓又一樁，瑞典媒體報導，中國駐瑞典大使館施壓瑞典的飯店，要求勿為台灣駐瑞典代表處提供國慶酒會場地。外交部今天表示，嚴正譴責中方的霸道打壓，將繼續就此向瑞典表達關切。

瑞典媒體報導，中國駐瑞典大使館曾施壓斯德哥爾摩的喜來登（Sheraton）飯店，要求未來勿為駐處提供國慶酒會場地。

外交部發言人歐江安表示，中國駐瑞典大使館向來行徑惡劣，多次恐嚇瑞典媒體、民間機構與團體，要求瑞典人民遵從北京的政治方針，不僅毫無民主觀念、甚至言語粗鄙，早已引起國際輿論批評。外交部嚴正譴責中方的霸道打壓，並將繼續針對此案向瑞典表達關切。

歐江安表示，雖經中國大使館的杯葛，駐瑞典代表處仍順利於10月3日晚間在瑞典國立歷史博物館舉辦國慶晚會，包括「台瑞國會議員協會」副主席貝爾格隆（Mats Berglund）等政要，以及瑞典企業界、智庫學者、台灣僑胞及留學生代表等200多人出席，顯示台灣與瑞典的雙邊關係日益密切。

她說，外交部重申，中華民國台灣為主權獨立國家，駐外館處辦理國慶相關活動是理所當然，也成慣例。中國大使館對台灣的海外活動橫蠻打壓，只會加深台灣人民、國際社會對中國政府的厭惡。

歐江安表示，這次瑞典媒體報導中國駐瑞典大使館打壓駐處辦理國慶酒會，使瑞典社會更加了解中國大使館的惡行；已有瑞典記者因此公開呼籲，中國駐使持續侵犯瑞典人民的自由，因此要求瑞典外交部召見中國大使表達關切，或將中國大使宣告為不受歡迎人物（persona non grata）。（編輯：楊玫寧）1081005