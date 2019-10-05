洛杉磯千人國慶酒會 朱文祥期盼未來台美建交

（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）駐洛杉磯經文處今天舉行中華民國108年國慶酒會，上千名僑胞與美國議員、各國代表同慶，處長朱文祥表示，寄望未來能與美國建立邦交，這是國人心聲，也是外交官的使命。

國慶酒會是南加州僑界的年度盛事，在環球影城希爾頓飯店舉行，附近沒有幾步路的距離，就是洛杉磯知名觀光勝地「好萊塢環球影城」，由於今天是台灣人慶典，周邊車道掛滿青天白日滿地紅國旗。

朱文祥去年6月抵洛杉磯任職，這是第二次主持國慶酒會，他在會前受訪表示，台美關係能有今日，「感謝40年來僑胞的貢獻，有你們深入美國主流，做了這麼多的貢獻，台灣人民的形象在美國才有這麼高的水準」。

展望未來，朱文祥說：「過去40年，台灣關係法捍衛了台灣的天空，寄望未來的40年，我們中華民國台灣能夠跟美國建立正式邦交，這是所有國人與海外僑胞的心聲，也是我們外交官的使命所在。」

朱文祥在回應記者提問時，談到對香港局勢的看法，他說：「千萬不要讓這顆東方之珠蒙塵了，希望中共當局可以正視，不要把追求民主自由的呼聲當成暴民來處理，盼中共對自己要多一點信心，展現大國風範。」

多名加州民意代表出席酒會，加州眾議員費曼（Laura Friedman）的致詞獲得台下掌聲。她表示：「今天的台灣，不只擁有成功的民主，同時也是經濟成長與社會進步的明燈。近幾年台灣人創造歷史，成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家。」

慶祝活動由舞獅揭開序幕，接著僑胞自發組成的中華旗隊登場。這支由退伍軍人及北一女、中山女中儀隊校友組成的隊伍，今年加入了幾名交換學生的年輕新血，在主席台之前演出分列式。

由中華航空、長榮航空等兩家國籍航空贊助的大型蛋糕擺放在會場中間，成為來賓拍照的熱點。僑務委員高啟正贊助巨幅國旗，橫跨了整個講台，另有洛杉磯台北商會提供冰雕，多家餐飲業者推出台灣美食攤位。（編輯：林憬屏）1081005

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥（中）4日在國慶酒會上接受幾名加州眾議員的感謝狀。他受訪時表示：「寄望未來的40年，我們中華民國台灣能夠跟美國建立正式邦交。」中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年10月5日

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處4日舉行108年國慶酒會，有上千名僑胞與美國議員、各國代表出席，酒會由舞獅揭開序幕。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年10月5日