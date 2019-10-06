200及2000元流通率低 立委：民眾各有使用習慣

新台幣200元及2000元鈔券流通率偏低，國民黨立委曾銘宗說，民眾各有使用習慣。圖為新台幣200元紙鈔。（圖取自中央銀行網頁www.cbc.gov.tw）

（中央社記者范正祥台北6日電）新台幣200元及2000元鈔券流通率偏低，國民黨立委曾銘宗說，民眾各有使用習慣，加上電子支付、無現金化漸成趨勢，他認為，民眾使用2字頭鈔券意願順其自然。

立法院預算中心完成「中央銀行109年度營業預算評估報告」，提供立委參考。

預算中心研究，中央銀行於民國91年發行200元及2000元等2字頭系列鈔券迄今已逾17年，但流通率偏低，至民國107年底止還有庫存1億4347萬餘張約42.87%尚待發行。

報告中指出，截至107年底止，200元及2000元發行鈔券流通在外張數分別為1930萬餘張、4868萬餘張，只占整體流通在外鈔券31億1903萬餘張的0.62%及1.56%。

另外，2字頭鈔券流通比率呈逐年下滑趨勢，200元鈔券流通比率從105年度0.67%，下滑至107年度0.62%；2000元鈔券流通比率也從105年度1.69%，下滑至107年度的1.56%。

報告也指出，2字頭鈔券因民眾使用意願不高，去化速度緩慢，連帶影響中央銀行所屬中央印製廠於90年至91年間購置該等鈔券用紙滯庫多年，未能領用生產。

對於2字頭鈔券流通率偏低，中央銀行應否研謀對策提升民眾使用意願，曾任財政部次長、金融監督管理委員會主任委員等職的國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪認為，民眾各有使用習慣，加上電子支付、無現金化漸成趨勢，民眾使用2字頭鈔券意願順其自然，中央銀行應該更多費心思研究貨幣政策，這更重要。（編輯：蘇志宗）1081006