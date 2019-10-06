不分區安全名單估12至14席 民進黨內卡位戰開打

（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨16日將成立不分區立委提名委員會，最快在10月底或11月初完成不分區人選提名及排序；民進黨4年前拿下18席不分區，這次不分區安全名單預估12到14席，席次僧多粥少，黨內多人積極爭取。

民進黨2016年拿下537萬張政黨票，獲得18席不分區席次；民進黨內人士說，這次，外有泛綠小黨陸續成立，瓜分票源，內有去年九合一大選落敗，執政表現觀感尚未完全恢復，預估這次不分區安全名單會大幅縮水，需要不分區立委提名委員會成員高度的政治智慧，來決定這個名單。

民進黨內人士說，從民調的政黨支持度推估，這次不分區安全名單約落在12席到14席間。

目前的18席不分區立委，有蔡培慧、蔣絜安2人轉戰參選區域立委，另有段宜康、尤美女這2席已經連任兩屆屆滿，剩下14席不分區立委未來是否優先列入2020不分區立委名單，民進黨主席卓榮泰日前向媒體表示，沒有現任優先的問題，他們的起跑點與其他人一樣。

雖然卓榮泰說沒有現任優先：不過，不少現任不分區立委積極爭取連任，各有相關民間團體推薦支持；卓榮泰曾跟媒體透露，前陣子不少團體傳達希望來拜訪他，但當時他忙著處理區域立委布局，都被他婉拒見面。

除了多位現任不分區立委想爭取留任：另外，受高雄選區重劃影響的立委管碧玲，轉戰不分區；民進黨團總召柯建銘把新竹市選區交棒給前市議員鄭宏輝後，也轉戰不分區；，外界認為管碧玲、柯建銘兩人戰力強，都可望列入安全名單。

另外，黨內初選落敗、也被外界視為問政能力強的現任立委李俊俋，以及退出初選，轉而爭取不分區立委的蘇震清，都被視為下屆不分區可能人選。

卓榮泰日前跟媒體提到，不分區立委三大原則，分別是：真正的國會戰力、代表全黨的意志、代表國家整體的利益，以此做為思考原則，不是代表黨內某一個特定派系。

不過，另一位不願具名的黨內人士則說，「黨內權力均衡這是一定要有的」，不是派系分贓，而是不讓人認為獨缺某個派系或偏重某個派系；不分區名單的專業、戰力要符合社會期待；要能夠對於「世代共贏」這個概念起作用，有世代傳承或能夠培養年輕世代；此外，有沒有可能嘗試政黨聯盟合作，或許也會是不分區名單考量的因素之一。（編輯：蘇志宗）1081006