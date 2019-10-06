鄭文燦：若主權底線撤退就是亡國感的開始

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天表示，北京政府是民主台灣的最大威脅，若不敢堅持國家的主權屬於2300萬人的底線，就是亡國感的開始。至於香港的問題，是在於特區政府不敢面對香港的民意。

鄭文燦出席桃園中路二號社會住宅交誼茶會時接受媒體聯訪，對於記者詢問，總統蔡英文評論前總統馬英九的芒果乾（亡國感）理論，鄭文燦表示，民主台灣的最大威脅，當然是來自對岸的北京政府，對方主張的一國兩制，並沒有中華民國台灣的空間。

鄭文燦指出，所謂的芒果乾（亡國感），就是敢不敢於堅持國家的主權屬於2300萬人，如果把這底線撤退了，這就是芒果乾（亡國感）的開始，蔡總統對於馬英九的評論，主要是在呈現，對國家主權立場應該要有基本的底線。

記者又問，香港禁蒙面法對台灣有何啟發及意涵。鄭文燦說，目前香港是特區政府，以警察包括監視錄影系統、人員辨識等，已經抓了1000多人，幾乎每場警民衝突都是不溝通，也都是以警察做第一線。

鄭文燦表示，他覺得香港的問題在於要面對香港市民的訴求，就是要包括雙普選、香港的治理應該屬於香港的，而整個香港遇到的問題，不在於集會遊行法的修改而已，而是在特區政府不敢面對香港的民意。（編輯：張銘坤）1081006