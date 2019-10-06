舊金山千人國慶升旗 馬鍾麟強調台灣關鍵角色

駐舊金山台北經濟文化辦事處長馬鍾麟（左3）5日出席千人國慶升旗典禮，致詞時強調台灣在區域安全、經濟穩定上扮演關鍵角色。（舊金山經文處提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 108年10月6日

（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）美國舊金山千名僑胞今天出席中華民國108年國慶升旗典禮，駐舊金山辦事處長馬鍾麟致詞表示：「台灣在區域的經濟穩定、集體安全上扮演關鍵角色。」

根據駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞稿，升旗典禮今天上午在聖克拉拉郡（Santa Clara County）政府廣場舉行，千名僑胞高唱國歌、國旗歌，凝視青天白日滿地紅國旗冉冉升起。

此地的國慶升旗已舉辦42年，由「金山灣區中華民國國慶委員會」主辦。今年的國旗由陸軍官校旅美同學會旗隊、FASCA海外青年文化志工、男童軍468團儀隊、北一女校友會護送下進場。

金山灣區國慶委員會主任委員陳安東、僑務榮譽職與各僑團領袖、多名美國地方議員、政府官員、學區委員等約1000人出席這場盛會。

馬鍾麟致詞表示：「過去一百多年來，中華民國在民主之路上歷經艱辛，在台灣政府與人民的不懈努力下，自由、民主與法治已在台灣深根茁壯。」

馬鍾麟提到多項令國人感到自豪的成就，包括台灣持續被「自由之家」、「人權觀察組織」及「無國界記者組織」評為全球最自由與民主的國家，自由開放的經濟也在「傳統基金會」2019年度報告中，也高居全球180個國家中的第10名。

馬鍾麟指出，就全球及區域的經濟穩定而言，集體安全是各國政府日益關切的議題，台灣在區域發展中一向是不可或缺的關鍵角色，與區域中許多國家都有高度關聯與互補。

他補充，台灣製造（MIT）已經不再是零組件、代工的代名詞，而是創新、人工智能、綠能、高科技的新經濟典範。作為成熟民主國家的台灣，也將繼續透過國際合作、人道救援，在國際社會扮演負責任且積極貢獻的角色。（編輯：王永志）1081006

美國舊金山僑胞慶祝中華民國108年國慶，升旗典禮5日在聖克拉拉郡（Santa Clara County）政府廣場舉行，千名僑胞高唱國歌、國旗歌。（舊金山經文處提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 108年10月6日

美國舊金山僑胞慶祝中華民國108年國慶，升旗典禮上由陸軍官校旅美同學會旗隊、FASCA海外青年文化志工、男童軍468團儀隊、北一女校友會護送國旗進場。（舊金山經文處提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 108年10月6日