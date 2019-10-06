同性婚姻近2000對登記 34對離婚

內政部表示，截至8月底止，同性婚姻已有1827對登記，另有34對終止結婚登記。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北6日電）同性婚姻5月24日起可辦理登記，內政部表示，截至8月底止，已有1827對登記結婚，另有34對終止結婚登記。

同婚合法化的「司法院釋字第七四八號解釋施行法」自5月24日施行，全國戶政事務所同日起受理同性結婚登記及終止結婚登記。

內政部長徐國勇明天將赴立法院內政委員會進行業務報告，根據內政部送到立法院的報告指出，截至今年8月底止，已有1827對登記結婚，其中男性605對、女性1222對；終止結婚登記34對，其中男性18對、女性16對。

另外，總統蔡英文上任後力推8年20萬戶社會住宅政策，內政部報告表示，在直接興建部分，截至今年9月底止，可入住的社會住宅計有1萬5055戶，加上興建中1萬4925戶、規劃中1萬7040戶，已達4萬7020戶。

報告指出，並已盤點出565處、約331公頃土地，可供推展社會住宅使用。在包租代管方面，除由6直轄市政府繼續推動外，自今年9月起，也加入縣（市）政府、國家住宅及都市更新中心與各地方租賃公會力量，共同推動2萬戶包租代管，以擴大租賃住宅市場量能。

在確保居住安全、推動危老屋重建方面，內政部報告表示，為加速危老屋重建，由各地方政府成立重建輔導團，協助民眾申辦，截至今年9月底止，已受理415案、核准273案。另因應「都市危險及老舊建築物加速重建條例」第6條第2項規定，相關容積獎勵將於明年5月9日屆期，現正積極研議後續措施，以持續鼓勵需要的民眾辦理重建。

內政部說，提升建物結構安全方面，在公有建築部分，運用前瞻基礎建設計畫特別預算，於民國106年至今年核定補助耐震評估、補強及重建計畫1915案；另於私有建築方面，今年1至9月已核定補助結構快篩1萬件、安全性能初評及詳評5915案、階段性補強及重建計畫725案。（編輯：蘇志宗）1081006