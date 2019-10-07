舊金山慶雙十 旗海飄揚繞華埠

（中央社記者周世惠舊金山6日專電）美國僑界接力慶祝雙十國慶，舊金山中國城今天有超過2000位僑胞繞城參加國慶遊行，原讓本熱鬧的華埠在旗海中更顯歡欣。

舊金山華埠的國慶活動在青天白日滿地紅國旗與陸軍官校旗隊前導下進場，現場人士在聖瑪麗廣場齊聲高唱中華民國與美國國歌，兩國的國旗緩緩在國父孫中山銅像前升起。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟5日在舊金山南灣主持升旗典禮，今天來到舊金山中國城。

馬鍾麟指出，目前台美關係是40年來最佳狀態，40年來「台灣關係法」成為維護台灣及亞太地區和平、安全的基石。

馬鍾麟強調，美國國會跨黨派支持，讓「台灣再保證法」及「台北法案」陸續於今年5月及9月通過。他堅信台灣是美國印太戰略的最佳夥伴，台灣作為成熟的民主國家，會與美國及理念一致等國家，善盡國際義務，致力區域及全球穩定。

馬鍾麟向舊金山北灣的僑界說明台灣的民主成就，除了持續被「自由之家」、「人權觀察組織」及「無國界記者組織」評為全球最自由與民主的國家，於2019年度「傳統基金會」的報告中，台灣自由開放的經濟也高居全球180個國家中的第10名。

升旗典禮後，由台客重機車隊引導，130多支隊伍、手持國旗的舊金山僑民遊行舊金山中國城，在醒獅隊及美國高中鼓號樂隊的陪襯下，吸引數千名觀光客及當地居民駐足同慶。（編輯:韋樞）1081006