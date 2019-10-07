抗中護民主 洪慈庸林昶佐陳柏惟組跨黨派前線

（中央社記者郭建伸台北7日電）無黨籍立委洪慈庸、林昶佐與台灣基進立委參選人陳柏惟共組跨黨派團體「前線」，今天舉行記者會。他們強調，不僅要當阻擋中國侵略的前線，更要維護台灣免於恐懼的生活方式。

日前傳出民進黨立委參選人吳怡農也是前線成員，卻未出現在上午的記者會。洪慈庸說，一直有跟吳怡農聯繫，也有邀請他加入，但因為民進黨有相關規劃，彼此還在溝通，後續不排除與他有其他議題串連方式，而前線也會持續加強陣容。

「前線」是跨黨派的組織，沒有實體辦公室，關注社福及托幼議題的洪慈庸是召集人，林昶佐則關注台灣的外交及向國際發聲，陳柏惟則代表政治改革及捍衛言論自由。

洪慈庸在記者會中發表前線宣言，表示有一種生活方式，叫做台灣；但這樣的生活方式正遭受威脅，不只在新疆的集中營，連曾經以繁榮經濟為傲的香港，如今為了爭取政府承諾的自治，香港人甚至必須在背包裡放著遺書、帶著頭盔去面對槍口。

前線宣言強調，2020選舉不只是價值的選擇，也是生活方式的選擇；過去前輩以血淚爭取自由和民主，但現在卻有人趁亂以「一家親」、「發大財」為名，試圖要將充滿恐懼的中國式生活帶進台灣。

洪慈庸說，台灣有習以為常的自由空氣，但中國近年對台打壓，國民黨一直站在中國那一方指責執政黨，甚至高雄市長韓國瑜踏入香港中聯辦；近來她與許多民眾接觸，很多人都害怕失去習以為常的生活方式。

她強調，他們不僅是阻擋中國威脅最前線，也是守護民主最前線，希望能團結本土勢力，在2020取勝。

林昶佐則說，台灣絕對是站在抵抗中國滲透的第一線，並是聲援香港的最前線；前線成員參選人都在艱困選區參選，他們也是本土陣營讓國會過半的前線。

陳柏惟說，前線希望能建立好制度，讓國家走向公平正義，他們雖然是不同黨派，但都擁有一顆堅定團結愛台灣的心。（編輯：謝佳珍）1081007