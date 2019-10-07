玉山論壇8日登場 加拿大前總理來台演說

（中央社記者顧荃台北7日電）外交部今天表示，台灣亞洲交流基金會8日至9日在台北舉行第3屆「玉山論壇」（2019 Yushan Forum），加拿大前總理哈帕與美國白宮前發言人桑德斯等重要國際意見領袖將發表演說。

外交部透過新聞稿表示，今年「玉山論壇」主題為「深化亞洲進步夥伴關係」（Deepening Progressive Partnerships in Asia），結合相關部會及非政府組織力量，共同協力就「佈建技術與科技夥伴關係」、「搭建亞洲人才培育夥伴關係」、「促進永續經驗夥伴關係」及「公民社會的協力實踐」等議題安排數場座談場次。

外交部表示，加拿大前總理哈帕（The Rt. Hon. Stephen Harper）將在8日的開幕式發表主題演講，就當前國際政經變局等議題分享整體觀察及建言。美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）及白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）也將在重點場次發表專題演講。

外交部說，日本日華議員懇談會會長、眾議員古屋圭司，以及菲律賓總統府前內閣部長艾曼德（Jose Rene Gregory D. Almendras）、印度德里「中國研究所」諮詢委員會主席梅農大使（Shivshankar Menon）、韓國前外交通商部通商交涉本部長朴泰鎬等人，也將出席相關場次發表演講或參與對談。

外交部說，同時大會將有來自印度、菲律賓、馬來西亞、澳大利亞、印尼、越南及泰國等新南向夥伴國家的官員、學者、專家及NGO代表出席與會。9日上午論壇將舉行「亞洲前瞻」圓桌對話，安排國際領袖就台灣推動的「新南向政策」與區域各國戰略協作等議題深入交換意見。

外交部表示，期盼透過「玉山論壇」常態辦理等對話機制，深化與國際社群紐帶鏈結，分享台灣創新及進步經驗，尋求與新南向及理念相近國家進行區域連結、推展合作機會，共同為區域的繁榮及永續發展做出貢獻。（編輯：蘇志宗）1081007