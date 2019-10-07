鄭文燦：備詢為市長義務 請假調整須與議會溝通

桃園市長鄭文燦（中）7日表示，總質詢是一個首長最重要的工作，市長必須備詢，若有非常特殊的情況必須要請較長的假，應該與市議會好好溝通，否則角色會有衝突。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）外傳高雄市長韓國瑜將自14日或15日起請假，但高雄市政府表示未接獲告知。對此，桃園市長鄭文燦今天表示，備詢為市長的義務，若要改變調整，市政府應該跟市議會坐下來談。

民進黨高雄市議員陳致中昨晚發布訊息指出，韓國瑜將自14日或15日起請假，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，目前沒有韓國瑜要請假的消息，而高雄市政府新聞局長王淺秋在議會答詢也表示「到目前為止，未被告知相關訊息」。

鄭文燦到桃園市議會定期會進行施政報告後接受聯訪，鄭文燦表示，總質詢當然是一個首長最重要的工作，市長必須備詢，若有非常特殊的情況必須要請較長的假，應該與議會好好溝通，否則角色會有衝突，高雄市政府跟市議會必須要坐下來談。

鄭文燦指出，備詢是擔任市長的義務，如果要改變備詢的情況，包括會期的調整等等，這些是比較大的事情，市政府跟市議會應該坐下來談，至於出國訪問算不算重大特別的事，鄭文燦僅說，要看是什麼樣的出國訪問。（編輯：張銘坤）1081007