高鐵南延恐虧錢 林佳龍：交通平權不分南北

（中央社記者王揚宇台北8日電）針對高鐵南延屏東遭質疑恐虧錢，交通部長林佳龍今天在立法院受訪指出，交通平權不分南北跟城鄉，只要是投資在台灣的基礎建設，是誰都搬不走的公共財，政府投資建設就是投資未來，也是投資下一代。

立法院會今天上午邀請行政院長蘇貞昌率內閣官員進行施政報告並備詢。林佳龍會前被媒體問到，高鐵南延會不會虧錢等問題。

林佳龍說，有關於高鐵南延，現在是可行性評估告一個段落，交通部完成審查在修正中，一定會有完整的財務計畫，而行政院的立場，會以公務預算來編列。

他指出，大眾運輸是一個基礎建設，要有一定的財務計畫支持，但它綜合的經濟社會效益也非常重要，大家關心的這個部分，一定會循行政程序、符合規定，逐步向前推動。

媒體追問，是否無法保證高鐵南延不虧錢；林佳龍說，「公共建設看你打的是大算盤還是小算盤」，過去興建高速公路、捷運系統，都促進地方發展、縮小城鄉差距，交通平權不分南北跟城鄉，這是重要的施政理念，只要投資在台灣的基礎建設，都是誰也搬不走的公共財；在經濟學上，它會促進綜合發展，從這角度來看，政府投資建設就是投資未來，也是投資下一代。

記者也問，在野黨質疑高鐵南延為何不採用BOT；林佳龍說，公共建設在台北，包括過去的鐵路立體化與捷運系統，也是由行政院編列預算來推動，BOT有BOT的評估，政府來投資也是很好的選擇。（編輯：鄭雪文）1081008