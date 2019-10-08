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首頁 / 政治

舊金山國慶酒會 當地政要見證台灣軟實力

最新更新：2019/10/08 15:16
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟（右）在7日的雙十國慶酒會，接受內華達州政界代表史都華（Michael Stewart）的祝賀，舞台背景是旅美畫家牟宗瑋創作的台灣意象鄉情畫。中央社記者周世惠舊金山傳真 108年10月8日
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟（右）在7日的雙十國慶酒會，接受內華達州政界代表史都華（Michael Stewart）的祝賀，舞台背景是旅美畫家牟宗瑋創作的台灣意象鄉情畫。中央社記者周世惠舊金山傳真 108年10月8日

（中央社記者周世惠舊金山7日專電）駐舊金山台北經濟文化辦事處今天晚間舉行中華民國108年國慶酒會，加州當地華裔女市長和議員以及鄰近內華達州等多位政治人物出席，共同見證台灣的民主成就。

駐舊金山經文處處長馬鍾麟致詞時表示，台灣與美國之間最重要的共同價值是自由、民主與法治，台灣向世人證明，民主可以在華人社會的土壤中生根、開花、結果。

華人從政是舊金山的特色之一，今天的盛會有多位被號稱「MIT」台灣製造的華裔政治人物出席，包括父母來自台灣的高敘加（Lily Mei），她是舊金山東灣佛里蒙特（Fremont）建市一甲子以來的第一位女性市長。

去年12月就任佛里蒙特市議員的黃潔宜（Teresa Keng），15歲從板橋國中畢業來到美國發展；另外，洛薩托斯（Los Altos）巿長李冬倩（Lynett Lee Eng）則代表舊金山南灣，她們都是女力參與美國主流政治的表彰。

舊金山國慶酒會舉行地點在福斯特市（Foster City）皇冠假日酒店，會場充滿濃濃台灣味，中國結混搭喜鵲的畫作迎賓，象徵喜氣連結，舞台上有四幅大型畫作，把異鄉變故鄉，包括中正紀念堂、台北101大樓煙火、野柳女王頭及新北平溪十分瀑布的意象布置，皆出自旅美藝術家牟宗瑋的畫筆；另一位高雄美濃出身的畫家陳菊美也參與聯合畫展，為酒會增添文藝氣息。

今年的特別之處還包括舊金山灣區的僑團、台灣餐飲商家參與的家數眾多，航空界企業共襄盛舉，從美食、藝術及文化表演等面向展現台灣軟實力。（編輯：陳永昌）1081008

7日出席舊金山雙十國慶的佛里蒙特市長高敘加（左2）是台灣後裔，與來自台灣的市議員黃潔宜（右2）都是華裔女性參與美國政治的代表。中央社記者周世惠舊金山傳真 108年10月8日
7日出席舊金山雙十國慶的佛里蒙特市長高敘加（左2）是台灣後裔，與來自台灣的市議員黃潔宜（右2）都是華裔女性參與美國政治的代表。中央社記者周世惠舊金山傳真 108年10月8日
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