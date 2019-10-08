友邦國會議長會見蘇嘉全 讚譽台灣美麗國度

率團來台慶賀中華民國國慶的聖克里斯多福及尼維斯聯邦國會議長柏金斯（Michael Perkins）（左）8日會見立法院長蘇嘉全（右）。柏金斯讚譽台灣是美麗的國度，蘇嘉全期盼兩國緊密合作造福彼此人民。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 108年10月8日

（中央社記者范正祥台北8日電）率團來台慶賀中華民國國慶的聖克里斯多福及尼維斯聯邦國會議長柏金斯（Michael Perkins）今天會見立法院長蘇嘉全。柏金斯讚譽台灣是美麗的國度，蘇嘉全期盼兩國緊密合作造福彼此人民。

柏金斯一行由外交部次長曹立傑及聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲等人陪同，拜訪立法院。立法院秘書長林志嘉及民進黨立委趙天麟、陳曼麗在場。

蘇嘉全指出，台灣非常珍惜與聖克里斯多福及尼維斯的寶貴友誼，期盼未來除了現有的合作計畫之外，兩國能夠在再生能源、觀光產業等面向上，有更多合作的機會，立法院也會扮演督促的角色，為兩國謀求新的合作契機，造福彼此人民。

柏金斯表示，台灣是美麗的國度；他也推崇總統蔡英文的治國理念。

柏金斯感謝蘇嘉全的邀請與祝福，他指出，當訪團成員踏入台灣的土地時，他們都已經愛上台灣，相信兩國間的緊密關係也會長久持續。（編輯：郭萍英）1081008