主計總處專委兼職自家公司董事 監察院彈劾

（中央社記者游凱翔台北8日電）監察院今天表示，行政院主計總處專門委員陳莉惠在任職期間，兼任鴻總建設公司董事，違反公務員服務法，監察院今天以11比0的票數通過監委楊美鈴、章仁香、楊芳玲的提案並彈劾陳莉惠，全案移送公務員懲戒委員會。

監察院晚間發布新聞稿表示，陳莉惠雖然辯稱，其兼任父親設立的鴻總公司董事，是因不了解公務員服務法相關規定所致，但不得以不知法律而免除違法的責任，何況，陳莉惠在西元2002年8月調任行政院主計總處科員後，該處共有5次宣導公務員服務法。

監察院指出，陳莉惠去年8月13日簽署「公務員經營商業及兼職情形調查表」時，當時已兼任鴻總公司董事，卻在相關欄位勾選「無」；而此調查表也附註「本人已瞭解相關規定並確實填寫，如有不實，願負法律責任」等語。

監察院表示，陳莉惠既然簽署調查表，理應對公務員服務法相關規定有所認知。她雖稱是父親未事前告知的情形下將她列為董事，但她在董事簽到簿及董事願任同意書簽名時，就已知悉她被列名董事，並非於不知情的情況下遭掛名公司董事。

監察院指出，公務員如經選任登記為私人公司的董監事，不論其是否實際參與經營活動，也不問有無支領報酬或其他獲利，就屬違反公務員服務法第13條第1項不得經營商業的規定，因此今天以11比0的票數通過監委楊美鈴、章仁香、楊芳玲的提案並彈劾陳莉惠，全案移送公懲會。（編輯：林興盟）1081008