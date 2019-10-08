南非駐館舉辦酒會 慶祝108年雙十國慶

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡8日專電）駐南非共和國台北聯絡代表處7日晚間在斐京聖丘嶺俱樂部（Centurion Country Club）舉辦中華民國108年國慶酒會，由駐南非代表周唯中伉儷主持，場面盛大隆重。

周唯中致詞時首先代表中華民國人民及政府歡迎在場嘉賓共同慶祝中華民國108年生日，並表示回顧過去一年，世界似乎進入一個動盪時期。各國分別面臨包括經濟不安、核武威脅、貿易戰及人權的抗爭衝突等嚴峻挑戰，還有持續多年的氣候變遷、能源及傳染疾病等各種全球性議題。

他說，中華民國人民發揮思考、調整應變，與政府一起堅持民主、自由、人權、法治的價值，捍衛台灣的永續發展。

他指出，中華民國外交上在過去一年中有亮眼的突破。總統蔡英文今年兩次出訪，一共訪問7個友邦，並在過境美國時，創下首次與邦交國駐聯合國常任代表在美公開活動。展望未來，台灣將在國際舞台上扮演更重要的角色。

周唯中表示，中華民國與南非的關係持續發展中，雙邊貿易總額於2018年增長為17億美元（約新台幣510億元），較2017年成長10%以上。

另據瑞士世界經濟論壇（WEF）發布的「2018年全球競爭力報告」，台灣在140國中排名第13位，台灣與德國、美國、瑞士並列4大超級創新國家，總體經濟穩定度名列全球首位，金融體系排名全球第7，表現出色、精益求精。

最後，周唯中感謝所有旅居南非鄉親對代表處的支持、協助與鼓勵，對中華民國攜手南非邁向更美好的未來，充滿信心。

酒會除備有台灣與南非美食外，並邀請南華寺、斐京中文學校等學生表演舞蹈、歌曲及電音三太子等精彩節目。

現場來賓包括南非國會議員馬拉特西（Solly Malatsi）等5位國會議員政要、外交使節團成員、工商業、學術、智庫、非政府組織、媒體、僑胞代表等各界人士約500人齊聚一堂。

會場播放「勇敢自信，世界同行」國慶文宣影片，並有介紹台灣觀光的立牌海報及「多元文化」、「踏實外交」、「創新經濟」三大主題廣告等文宣品，增進賓客對台灣現況、藝文及美食的感受。酒會歷時約3小時結束。（編輯：馮昭）1081008