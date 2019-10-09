柯文哲反問蔡總統：兩岸不好 符合台灣利益嗎

（中央社記者梁珮綺台北9日電）對於總統蔡英文「兩岸關係沒有好壞問題，只有國家利益」說法，台北市長柯文哲今天表示同意，但也反問「兩岸關係不好，符合台灣最大的利益嗎？」強調答案是問句。

柯文哲上午出席四育區民活動中心新建工程竣工揭牌啟用典禮暨社區照顧關懷據點成果展示活動，接受媒體聯訪時，做上述表示。

針對民進黨秘書長羅文嘉將率黨內提名的9名40歲以下新人成立「台灣派隊」連線，柯文哲說，如今講誰是台灣派、誰是中國派已沒有意義，中國派就3%而已，在政治上會活動的97%都贊成台灣優先、台灣主體性，「取什麼台灣派，沒有太實質意義」。

對於NBA火箭隊總經理發文聲援香港一事愈演愈烈，中國官媒中央廣播電視台央視體育頻道決定暫停NBA賽事轉播安排，柯文哲說，「中國大陸沒有精彩球戲可以看，對美國來說會損失嗎？」

他也表示，「大陸方面還是要了解西方國家的言論自由，大陸方面實在是不了解西方國家的言論自由」。

另外，鴻海創辦人郭台銘預計20日公布新一波區域立委名單，至於民眾黨下波區域立委名單何時公布，柯文哲表示緊鑼密鼓整理中。

他也表示，不分區立委已啟動海選程序，相信透過海選找到的人才會更有趣、更好，排序也能調動，若只是自己找人，都是同溫層。

郭台銘、柯文哲明天將共同出席台北市舉辦的國慶升旗典禮，郭幕僚蔡沁瑜上午接受廣播專訪時說，不排除有政治意味，並到市府進行場勘，引發議員「公器私用」質疑。

柯文哲說，場勘的重點在維安，若有大牌藝人前往，也要場勘，維安是必要的，而所有人都能參加國慶升旗典禮，沒有公器私用的疑慮。（編輯：屈享平）1081009