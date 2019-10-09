卓榮泰盼與時力整合立委選區 不設前提溝通

民進黨主席卓榮泰（前左2）、立法院黨團總召柯建銘（前左）9日下午出席中常會，卓榮泰受訪時說，他很欣賞時代力量年輕的民意代表與議員，希望在相同理念下可以互相支持、拉抬，希望能盡快合作。中央社記者王騰毅攝 108年10月9日

（中央社記者顧荃台北9日電）時代力量擬在民進黨立委何志偉與余天選區提名人選參選2020立委選舉，民進黨主席卓榮泰今天表示，當然有些遺憾，幾個選區看起來有些衝突，有賴雙方不設任何前提，進行溝通。

時代力量昨天召開提名小組會議，並通過擬提名林鈺傑、陳志明分別參選台北市第2選區（士林、大同區）、新北市第3選區（三重區），決策委員會最快15日定案，若確定提名，將對上民進黨立委何志偉及余天，外界認為恐造成綠營票源分裂。

卓榮泰下午出席民進黨中常會，會前受訪時表示，對此他當然有些遺憾，但還是抱著絕對的希望，盼整合能持續進行。他很欣賞時力年輕的民意代表與議員，希望在相同理念下可以互相支持、拉抬，希望能盡快合作。

卓榮泰表示，幾個選區看起來是有些衝突，有賴雙方不設任何前提之下去溝通，像是台北市第7選區（信義、南松山）處理得很好，整合時力擬提名的陳雨凡與民進黨台北市議員許淑華，現在這個選區的支持者氣勢都高起來，這個模式值得兩黨嘗試。

卓榮泰說，在民進黨與時力整合失敗的前提下，國民黨一定漁翁得利，現在就是努力要讓前提不存在，把理念相同的人聚集在一起。

他說，希望跟時力不設任何前提來談選區問題，盡快合理解決，會讓支持者士氣高昂，也能讓參選人盡快向目標前進。

另外，民進黨秘書長羅文嘉上午出席「台灣派隊」青年連線記者會，會後受訪時表示，跟時力整合一直不是很順利，但不順利也不要放棄，政黨有各自的目標跟席次，但在保衛台灣民主的部分，還有很多合作空間跟機會；民進黨不會放棄整合，也希望時力不要放棄。

媒體詢問前行政院長賴清德將如何輔選，卓榮泰說，待賴清德10月下旬回台後，會盡快與賴擬定助選計畫，會讓賴清德在「最好的位子、最有力的位子」。

至於前總統陳水扁是否出席今年國慶大典，卓榮泰回應，國慶不是黨中央處理的範圍，一切依程序辦理。（編輯：蘇志宗）1081009