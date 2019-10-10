台中市國慶升旗典禮 盧秀燕朱立倫同框

（中央社記者郝雪卿台中10日電）今天是國慶日，台中市政府上午舉行升旗典禮，台中市長盧秀燕與前新北市長朱立倫一起出席，朱立倫表示，很高興共襄盛舉，他們「同心協力，共慶雙十」。

台中市政府在市府前廣場舉辦升旗典禮，盧秀燕表示，今年擴大舉行，市容增加國旗有3倍之多，現場有逾萬人參加升旗典禮，而且有3項創舉，包含由金曲歌后江惠儀領唱國歌、無人機迎接國旗進場、東南亞最大LED螢幕轉播。

升旗典禮後，盧秀燕與朱立倫一起跟力行國小棒球隊選手吃早餐，接著朱立倫離開市府與國民黨提名台中市第7選區（太平區、大里區25里）參選人莊子富接受台中廣播電台節目專訪。

朱立倫在市府廣場接受媒體聯訪時對「韓朱配」的看法表示，「今天國慶就不談不存在的事情」。最重要的是很高興來參加中華民國國慶大典，尤其是盧秀燕帶領的台中市能夠快速發展及成長，很高興來共襄盛舉，他跟盧秀燕「同心協力，共慶雙十」。

被問到今天會不會參加高雄市長韓國瑜的活動，朱立倫說，下午有好幾名立委參選人的活動，包括有一名國慶伯每年都要送很多蔥油餅，他要跟立委參選人一起煎蔥油餅，接下來還要參加很多公益活動，所以國慶就是大家不分彼此、不分南北一起慶祝。

提到新北市政府不辦國慶升旗，朱立倫說，今天新北市長侯友宜帶著國旗衝向硬漢嶺，「有創意、有想法」，這樣帶著國旗衝向硬漢嶺，真是硬漢，侯友宜是沒問題，但很多局處同事都「剉咧等」。

對於明年大選還有其他政黨也推出參選人是否對國民黨選情造成衝擊，朱立倫認為，「多交朋友」，不是同志也是朋友，其實大家都有很多共同朋友，不管總統或立委參選人都要多交朋友，爭取各界的支持。（編輯：謝雅竹）1081010