林飛帆出訪美加 展開海外輔選

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨副秘書長林飛帆今天代表總統蔡英文及民進黨中央，啟程前往美國休士頓、洛杉磯及加拿大多倫多；他說，團結台灣之所以重要，正是因為即便是國慶日，對手仍在附和中國政府的「九二共識」論調。

林飛帆晚間啟程前往美加，展開為期7天的訪問僑界之旅，參加蔡總統海外後援會的成立大會，訂於17日返國；林飛帆與前行政院長賴清德分進合擊，賴清德下週將拜訪舊金山、芝加哥、華府及紐約。

林飛帆出發前，在機場透過臉書貼文指出，團結台灣之所以重要，正是因為直到今天，即便是國慶日，對手仍在附和中國政府的「九二共識」論調。

林飛帆指出，中國國家主席習近平今年初的談話早已清楚說明，「九二共識」的目的即是「統一台灣」，而統一台灣的方案正是「一國兩制台灣方案」。習近平的九二共識，沒有中華民國存續的空間。

他說，過去幾年，台灣的演藝人員、企業行號，甚至一般個人，不斷在中國政府訴諸的「一個中國，一國兩制」下，被迫表態，甚至定罪。台灣的部分友邦，一個個在金援利誘或懲罰威脅下，被迫與台灣斷交。

林飛帆說，從香港、西藏、新疆等例子看，即便國民黨再次執政，僅以「九二共識」也不足以滿足北京。

他表示，台灣的安全保證，台海的和平穩定，與區域的均勢與和諧，都不能單單依賴台灣的片面善意。壯大台灣，厚植國力，自我防衛，並定錨於國際，才是正道。

林飛帆指出，國際社會擔憂中國前景，著手調整對中政策，高雄市長韓國瑜將國家未來前途賭在中國之上，是不明智的；台灣已經走在社會經濟與政治轉型，強化國家體質的路上，縱然距離目標還有一段路，但沒有任何政治領導人，應該再讓台灣深陷在一中框架的泥淖。（編輯：郭萍英）1081010