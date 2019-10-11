蘇貞昌：守住主權是蔡總統領導國家最大努力

（中央社記者邱俊欽桃園11日電）高雄市長韓國瑜感嘆有很深的「亡國感」，行政院長蘇貞昌今天表示，從香港的轉變，更覺得要守住台灣、守住主權重要性；只有主權，才有民主自由，這是蔡總統領導國家的最大努力。

針對韓國瑜昨天在高雄市舉辦國慶升旗典禮中表示「台灣人民不要亡國感，要安全感」，而他近日也批評執政黨的表現，更覺得有很深的「亡國感」。

蘇貞昌上午參加桃園捷運綠線GC02標動土儀式，他在接受聯訪中表示，從中國國家主席習近平所發表的談話中提到，所謂「九二共識就是一個中國」，而且「台灣方案就是進一步、有節奏的要來併吞台灣」。

蘇貞昌說，看到韓國瑜以市長身分出訪時，一到香港就進中聯辦，台灣人都知道「中聯辦就代表中國，代表中國中央機關在香港」。

蘇貞昌說，像韓國瑜與中國國民黨很多的高階幹部，平常在台灣對台灣人講一中各表的九二共識，但是到了中國，一句話都不敢講；正因為中華民國4個字也不敢講，且韓國瑜也要選總統，所以台灣人的亡國感才會越來越強。

他談到，總統蔡英文每天努力工作，就是要守住台灣主權，昨天在國慶大會上致詞，也提到「中華民國台灣，需要大家一起團結、努力，守住台灣」，相信大家越來越希望台灣一定要守住主權，尤其中國答應香港「一國兩制、50年不變」，如今卻是警察對人民開槍、天天瓦斯彈。

蘇貞昌說，台灣人看香港，更覺得要守住台灣、守住主權重要性，所以只有主權，才有民主自由，才能發展經濟，才能讓台灣在世界有一席之地，這是全國人民最大的共識，也是蔡總統領導國家的最大努力。（編輯：李錫璋）1081011