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評第三勢力參選 卓榮泰：若報復性提名不可取

最新更新：2019/10/11 16:00
民進黨主席卓榮泰（左）11日下午前往桃園市多個選區，為黨籍立委提名人加油打氣，他並說，桃園市長鄭文燦（坐者前排右3）的施政與服務有目共睹，因此民進黨對桃園立委選情充滿信心。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年10月11日
民進黨主席卓榮泰（左）11日下午前往桃園市多個選區，為黨籍立委提名人加油打氣，他並說，桃園市長鄭文燦（坐者前排右3）的施政與服務有目共睹，因此民進黨對桃園立委選情充滿信心。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年10月11日

（中央社記者邱俊欽桃園11日電）民進黨主席卓榮泰今天對總統和立委選舉是否還有「第三勢力」出現時表示，選舉越單純越好，如果政黨是基於社會和諧與民主，當然祝福，但若是採取報復性提名，是不可取的。

卓榮泰下午前往桃園市多個選區，為黨籍立委提名人加油打氣，他說桃園市長鄭文燦的施政與服務有目共睹，因此民進黨對桃園立委選情充滿信心。另外，也會持續與青年接觸，希望廣納意見，讓社會知道民進黨正在改變。

在被問到是否有評估還有其他「第三勢力」總統和立委人選產生時，卓榮泰表示，希望選舉越單純越好，現在藍綠政黨提名已經到一個段落，目前還有幾個政黨有提名權利，他希望政黨能維持自己黨的宗旨，如果是基於社會和諧與民主，當然是祝福；如果有政黨是採取報復性提名，是不可取的，民主就是要朝正常、多元發展。（編輯：洪學廣/唐聲揚）1081011

民進黨主席卓榮泰（前右3）11日走訪桃園市，為多名黨籍立委參選人加油打氣；抵達第一站時，卓榮泰並與現場年輕朋友合影，展現親和力。前右2為桃園市長鄭文燦。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年10月11日
民進黨主席卓榮泰（前右3）11日走訪桃園市，為多名黨籍立委參選人加油打氣；抵達第一站時，卓榮泰並與現場年輕朋友合影，展現親和力。前右2為桃園市長鄭文燦。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年10月11日
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