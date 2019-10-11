相挺韓國瑜 國民黨12月新北辦黨代表誓師大會

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨總統參選人韓國瑜民調呈現落後趨勢，黨代表自發籌辦「全國黨代表誓師大會」，將於12月初在新北舉行，象徵全國黨代表全力相挺韓國瑜，黨代表未來更可在各地成為韓國瑜的分身，替韓拉票，爭取支持。

知情人士表示，韓國瑜8日出席全國工商界後援會成立活動時，黨代表就在隔壁召開了第一次全國黨代表誓師大會的籌備會議，韓國瑜、黨主席吳敦義都有出席。

知情人士說，當天即選出由前新北市議長陳幸進之子陳汪全擔任總召集人，並暫定12月初在新北舉行全國黨代表誓師大會。

至於為何會選在新北市，知情人士說，主要是12月初新北市也有一個客家後援會要成立，方便起見就敲定在同一天舉行，不過，確切時間還是要看韓國瑜的行程安排。

該人士說，全國黨代表誓師大會是類似後援會組織的性質，象徵全國各地黨代表團結力挺韓國瑜，待誓師大會後，黨代表也可以成為韓國瑜的分身，為韓拉票、跑行程，爭取更多支持。

目前各行各業挺韓競選總統全國後援會皆已經陸續成立，包括全國醫界後援會、全國工商界後援會，陸續還會成立勞工後援會、客家後援會等，將會遍地開花。（編輯：紀淑芳）1081011