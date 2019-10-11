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首頁 / 政治

蔡總統替吳怡農輔選 幫夾菜羨煞粉絲

最新更新：2019/10/11 18:42

（中央社記者游凱翔、侯姿瑩台北11日電）總統大選倒數，總統蔡英文今天到台北市松山區替民進黨立委參選人吳怡農等人輔選，在一處鵝肉店與吳怡農用餐，席間並替吳怡農夾菜，讓現場不少「農粉」感到羨慕。

總統大選進入倒數階段，即便是雙十連假，但蔡總統下午馬不停蹄，先是赴內湖碧山巖開漳聖王廟參拜後，赴南港玉成公園福德宮，再赴松山區的台北府城隍廟參拜，最後一站則前往松山區民生社區，由吳怡農替蔡總統導覽富民生態公園後，前往一旁鵝肉店與吳怡農用餐。

蔡總統前往南港玉成公園時，受到現場民眾熱情的歡迎，爭相與蔡總統握手、索取簽名。總統致詞時呼籲，「再給蔡英文4年」，讓目前的執政團隊繼續推動改革，台灣的經濟一定會越來越好，

蔡總統也細數執政團隊在經濟、農業、社福等方面的施政成果，除了呼籲民眾支持她連任，也為同台的台北市議員、民進黨籍立委參選人高嘉瑜拉票。

蔡總統抵達富民生態公園後，同樣也受到大批民眾的簇擁，蔡總統致詞表示，非常高興吳怡農勇敢承擔責任來到困難選區參選立委，距離投票日不遠了，這對於願意投入選戰的年輕世代相當有意義，而她本身也是在松山區長大，希望松山區的好朋友多給吳怡農鼓勵，讓他順利當選。

蔡總統致詞後，也反問吳怡農說，「我聽說你很受歡迎？」現場一片哄堂大笑。隨後蔡總統便與吳怡農來到公園旁的鵝肉店用餐，過程中還替吳怡農夾菜、夾麵，羨煞不少一旁吳怡農的粉絲。

吳怡農受訪表示，很高興蔡總統能來松山區替他打氣，他認為松山區的藍綠版圖已起了變化，他與民眾溝通的議題就是要保護台灣、投資台灣，所有人要團結起來。

至於勝選的關鍵，吳怡農表示，由於國民黨籍的蔣萬安擁有現任立委的優勢及基礎，在蔣萬安之前還有前國民黨立委羅淑蕾，更早還有蔣萬安的父親蔣孝嚴，過去近20年國民黨都在松山區，而他要與20年資源來競爭，只有一個方式，就是勤勞。（編輯：蘇龍麒）1081011

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