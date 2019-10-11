回應卓榮泰 韓國瑜陣營：民進黨只會激化仇中感

（中央社記者余祥台北11日電）民進黨主席卓榮泰今天回應韓國瑜的兩岸政策時表示，請他去中聯辦說。韓國瑜國政發言人黃曼昕今天表示，民進黨除了會口號恐嚇，激化仇中感，請問民進黨能保護中華民國人民的實際作為是什麼。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天在國慶演說質問「民進黨操弄亡國感騙取選票」。民進黨主席卓榮泰今天表示，並未操弄亡國感，反送中不是撿到槍。對於韓國瑜所提兩岸政策，卓榮泰說，請韓國瑜到香港中聯辦對著中國高官講一次，大家就會相信。

黃曼昕說，請卓榮泰在刮別人鬍子前，先刮乾淨自己的鬍子。韓國瑜曾對一國兩制說出「over my dead body」，昨天記者會也強調「會拿槍捍衛中華民國主權」，對比總統蔡英文只說「拒絕一國兩制」，誰比較堅定。

黃曼昕說，韓國瑜今年3月在深圳記者會上，提到中華民國，請問民進黨總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德、駐日代表謝長廷，在野時拜會過不少的中共高層，哪一個在大陸時有提過中華民國，只會把中華民國當工具，這就是所謂的訴諸國家安全和主權嗎。

黃曼昕強調，韓國瑜的兩岸政策白皮書明確提出堅決捍衛中華民國主權、堅持一中各表的九二共識、兩岸恢復互信並重建對話架構、建立朝野對話機制並形成內部共識，以及讓台灣成為大陸民主化的借鑑等主張，這些才是真的用政治智慧在思考、解決問題。反觀蔡總統和民進黨只會用嘴巴治國同時讓人民深處恐懼中，蔡總統到底該為「辣台妹」這個稱號驕傲，還是該慚愧，「芒果蔡」才是最寫實的綽號。（編輯：林興盟）1081011