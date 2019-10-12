是否提前休會拚選戰 立院朝野尚無定論

（中央社記者劉冠廷台北12日電）選戰進入倒數3個月，立法院是否會提前休會，讓立委衝刺選舉，民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天說，這會期要處理總預算案，還在擔心會來不及處理，因此目前沒規劃會期何時要結束。

中華民國憲法規定，立法院會期，每年2次，自行集會，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底。而為配合總統、立委選舉，按照過去慣例，立法院會在選前休會約2週或更多。

明年1月11日是總統與立委的選舉日，面對這次是否會提前休會，李俊俋今天在接受中央社記者訪問時說，目前還沒討論，就先照進度走。

李俊俋指出，本會期是預算會期，要處理總預算案，現在都還會擔心是否能來得及處理預算了，所以尚未規劃會期何時要結束；就算要提前休會，也要所有黨團都同意，但是時代力量3席立委，都沒有要選舉，看起來不會同意。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，黨團也還沒討論何時要提前休會，而是否提前休會，他認為這題目也應由執政黨拋出，不是在野黨。

但他也說，本會期有兩件重要的事，包括總預算案及F-16V戰機的預算，因此基本上若是能處理完這兩件事，民進黨團若拋出提前休會的議題，國民黨團願意討論。

對於國民黨的態度，李俊俋則表示，這會期要先把法定事項先處理完，但有些國民黨籍的召委都還不排審查預算案，這讓他們感到擔心。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，這會期是預算會期，也有許多重要法案，包括中共代理人法、礦業法、集遊法等案子待處理，因此朝野是否能先協商出要達成的立法目標，處理好包括總預算案等案子，再去討論提休會的事，這樣也比較能夠對人民交待。（編輯：張良知）1081012