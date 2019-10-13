傳韓國瑜本週請假拚大選 韓辦：確切時間還未定

（中央社記者王承中台北13日電）傳國民黨總統參選人韓國瑜將在本週請假拚大選，競選辦公室發言人何庭歡今天表示，韓國瑜請假的確切時間目前都還未定，但未來的競選行程，韓國瑜確實會到全台進行產業學習與傾聽土地之旅。

知情人士透露，韓國瑜預計本週請假拚大選，16日起從屏東展開全國傾聽之旅，接下來的行程也大致安排好了，並將在19、20日走訪台南。

何庭歡今天接受媒體聯訪時表示，韓國瑜請假的確切時間目前都還未定，未來競選行程的規劃，韓國瑜確實會到全台各縣市進行產業學習與傾聽土地之旅，但行程跟地點還沒有完全定案，現在有傳出各式各樣的行程規劃；不過，韓國瑜競選行程規劃一切以競選辦公室公布的為準。

何庭歡指出，韓國瑜未來競選行程規劃主要包括三大主軸，就是要傾聽地方聲音，關懷基層民意，學習並了解地方產業需求，競選團隊未來將提出更多福國利民的政策，協助韓國瑜成為苦民所苦的庶民總統。

媒體詢問，是否比照前總統馬英九的「long stay」模式。何庭歡表示，馬英九的「long stay」是成功經驗，也感謝馬英九提出許多寶貴建議 ，競選團隊都會列入參考，同時加入韓國瑜個人元素，也就是傾聽、關懷跟學習。

對於民進黨主席卓榮泰昨天受訪時稱韓國瑜是「落選感」作祟，何庭歡表示，民進黨不斷操作「亡國感」，挑起兩岸敏感神經，難道是「不會連任感」在作祟。民進黨不斷挑起兩岸敏感神經，不去思考兩岸應走向穩健務實的方向，韓陣營才會希望邀請民進黨直球對決，提出兩岸論述，讓民眾抉擇。（編輯：蘇志宗）1081013