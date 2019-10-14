接見長老教會成員 蔡總統：一起為台灣繼續努力

總統蔡英文（中）14日在總統府接見「台灣基督長老教會總會教會與社會委員會」成員，蔡總統表示，面對國際社會，她堅定表達2300萬人民反對一國兩制的共識；她也說，會跟大家一起繼續地走在追求公義的這條道路上，一起為了台灣繼續努力。中央社記者吳家昇攝 108年10月14日

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文今天接見台灣基督長老教會總會教會與社會委員會成員，總統表示，面對國際社會，她堅定表達2300萬人民反對一國兩制的共識；她也說，會跟大家一起繼續地走在追求公義的這條道路上，一起為了台灣繼續努力。

蔡總統今天在總統府接見台灣基督長老教會總會教會與社會委員會成員，由於先前曾傳出，長老教會因為同婚議題，不支持蔡總統，今天這場接見活動也受到外界關注。

不過，蔡總統公開致詞時，並未提及同婚議題。她說，基督教長老教會長期用正面的力量，支撐起台灣社會，許多的牧師、傳道人不只是傳福音，也推動醫療、教育等社會事業，更一起促進台灣民主化；實踐公義、實踐對台灣這片土地的愛，就是長老教會讓她最欽佩的地方。

蔡總統指出，身為總統，她每一天都要求自己要帶給社會正面的力量，要守護國家的主權以及前人辛苦爭取來的民主自由；所以，面對國際社會她堅定地表達2300萬人民反對一國兩制的共識，也連結理念相近的國家一起捍衛宗教自由。

她提到，面對國內，她把握時間，實踐轉型正義的承諾，讓過去受難的民主前輩能夠得到徹底的平反，確保政府不會再度地犯錯。

她認為，打造一個自由而且公義的國家，確保下一代擁有選擇的機會，就是在呼應台灣基督長老教會焚而不燬的精神。

蔡總統說，今天在現場有來自台灣各地的牧師、長老跟執事，也有來自原住民族各族的牧師，她相信，不分族群都有共同的目標，就是要讓台灣更好；展望未來，她會跟大家一起繼續地走在追求公義的這條道路上，一起為了台灣繼續努力。（編輯：蘇志宗）1081014

總統蔡英文（圖）14日在總統府接見「台灣基督長老教會總會教會與社會委員會」成員，蔡總統公開致詞時指出，基督教長老教會長期用正面的力量，支撐起台灣社會，也推動醫療、教育等社會事業，更一起促進台灣民主化；實踐公義、實踐對台灣這片土地的愛，就是長老教會讓她最欽佩的地方。中央社記者吳家昇攝 108年10月14日