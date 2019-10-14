郭柯區域立委合作 蔡沁瑜：不會要求全部禮讓

（中央社記者王承中台北14日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，在區域立委提名上，與台灣民眾黨的合作只要有95%就算正向，不會要求全部都要禮讓，不排除雙方會在同一選區都推出人選，但會有協調機制。

外傳台灣民眾黨不分區立委名單有意讓郭台銘列首位，且郭台銘日前宣布不角逐總統大選，自認對台北市長柯文哲有虧欠，因此主動對柯文哲提出，願意列在不分區立委名單第8位或第10位，幫民眾黨衝政黨票。

蔡沁瑜今天接受媒體訪問時表示，其實不分區名單跟區域立委比較起來，比較不急，目前都還在跟民眾黨協調，沒有確定名單，且郭台銘對於加入民眾黨成為不分區第一位，並不是人生規劃的劇本之一，且郭台銘現在無黨一身輕，目前都沒有這方面的考量。

蔡沁瑜指出，郭台銘也沒有主動提出列入民眾黨不分區的要求，要成為民眾黨不分區，按選舉罷免法規定，一定要成為民眾黨黨員，這對郭陣營來說是重要關卡，能否克服，是目前最主要的考量。

在區域立委名單部分，蔡沁瑜表示，雙方目前還處於溝通、協調、再溝通、再協調的合作模式，且只要有95%以上是可以合作就算正向，不會要求全部禮讓，所以不排除雙方可能會在同一選區都推出人選。

不過，蔡沁瑜指出，雙方在區域立委的合作，最後會有一個協調機制，時間點就以11月22日的登記日期為主，看最後由誰登記，至於協調機制，會再跟民眾黨溝通協調。

媒體詢問，蔡沁瑜跟另外一位幕僚郭昕宜是否也會參選立委，蔡沁瑜表示，她與郭昕宜都在等最後一聲令下才會出馬，但還需要做整體規劃考量，時間點也是押在登記日截止時，希望外界再多給一點時間。

蔡沁瑜說，「我們也希望勤跑地方，但尊重郭台銘及提名審議小組的安排，若希望我們去區域為民服務，我們就去，或更好安排或其他人力考量，我們就尊重郭台銘的安排，我們都做好準備，就是等需要我們的時候才會去。」

對於有國民黨立委參選人希望郭台銘幫忙站台，蔡沁瑜指出，只要是認同郭台銘的理念，經郭辦提名審議小組評估參選人形象能與郭台銘連結，也支持郭台銘理念，不分藍綠郭台銘都不排斥幫忙站台，但目前還未收到邀約。

媒體追問，若同一選區，民眾黨及國民黨都有參選人的狀況下，郭台銘要幫誰站台。蔡沁瑜說，這部分會再評估，原則上，必須考量誰與郭台銘有直接連結，未來誰能在立法院推動郭台銘的政策，都會是主要的考量。（編輯：楊玫寧）1081014