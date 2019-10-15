台大醫院進駐新竹生醫園區 蔡總統：提升醫療品質

總統蔡英文（左2）15日到新竹縣寶山保生宮參拜，不僅用客家話與民眾打招呼，也逐一向民眾握手，展現親和力。中央社記者郭宣彣攝 108年10月15日

（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）總統蔡英文今天到新竹縣寶山保生宮參拜。總統表示，新竹地區正值發展關鍵，竹北已打造生醫園區除發展生物科技等，現在也有台大醫院進駐，提升醫療品質，完善長照體系。

總統抵達寶山保生宮，不僅用客家話與民眾打招呼，也逐一向民眾握手，展現親和力。

總統說，新竹地區正在發展關鍵時刻，新竹縣在竹北打造生醫園區，包含發展生物科技，更重要是還有台大醫院新竹生醫園區分院進駐，代表新竹地區擁有醫學中心級醫療進駐，提升醫療品質。

總統指出，台大醫院新竹生醫園區分院已蓋好，將準備開始服務，待醫院就定位後，將提升新竹地區的醫療品質，成為全台灣擁有最好的醫療資源之一，也讓長照體系更好。

總統表示，竹北生醫園區發展高科技研發，也將帶給民眾良好工作機會，也創造就業機會給年輕人，讓青年能返鄉就業、創業，能與家人團圓同住，這是她所樂見的。（編輯：方沛清）1081015