韓國瑜請假選總統 林右昌：市民自有公斷

高雄市長韓國瑜16日起將請假投入2020總統大選，基隆市長林右昌（中）15日對此表示，市民自有公斷，但「基隆我就拚成這樣，沒有市長下去盯，家裡沒有大人放空城，該有的進度不會出來」。中央社記者王朝鈺攝 108年10月15日

（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）高雄市長韓國瑜宣布明天起請假投入總統選舉，對此，基隆市長林右昌說，市民自有公斷，但「基隆我就拚成這樣，沒有市長下去盯，家裡沒有大人放空城，該有的進度不會出來」。

林右昌今天在市務會議後記者會表示，過去也有縣市長帶職參選，參選是個人權利，「這個沒有什麼好批評」，不過，韓國瑜比較特別，當選到現在不到一年，甚至在任職後約半年就決定要參選總統，「我是覺得市民自有公斷」。

林右昌說，當市長最辛苦和最重要其實是在第1年，如果第1年夠拚把基礎打好，差不多要到第3年和第4年才會真正有政績出來，因為第1年預算都是由上一任編列，不太可能有政績，韓國瑜任職還沒滿1年，現在又請假去選舉，高雄市民自會有評斷。

此外，對於國慶連假期間，3天內發生2名外送員發生嚴重車禍身亡事件。林右昌說，外送雖然很方便，但外送員風險也很高，因為要搶時間、搶速度把餐點送到民眾手上，壓力、車速等各方面都隱藏著危險因子。

他表示，中央也注意到這件事，勞動部已認定美食外送平台與外送員間為僱傭關係，對外送員來講是種保障，當然應該要給的相關保險或安全要求，市府社會處也會依照中央相關規定。

林右昌指出，即日起也會請社會處針對基隆市業者進行規勸，希望業者能正視外送員安全，也提醒市民享受便利服務時也要有同理心，考慮外送員的工作安全，彼此互相體諒社會才能更融洽，避免憾事發生。（編輯：李錫璋）1081015