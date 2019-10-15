國民黨：尊重郭台銘幫站台 反對者非真韓粉

（中央社記者王承中台北15日電）傳有國民黨立委參選人盼鴻海創辦人郭台銘站台，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天表示，郭台銘基本主張與國民黨一致，尊重也樂觀其成，若有韓粉反彈，那就不是真韓粉。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜上午對外宣布從明天開始正式請假，全心全力投入總統大選。杜建德下午跟媒體茶敘時表示，韓國瑜競選總統，韓國瑜競選辦公室跟國民黨中央一定相輔相成，有單一窗口聯繫，避免多頭馬車，黨中央跟韓辦的步調絕對一致，也一定會跟國民黨立委參選人聯合作戰。

對於有國民黨立委參選人希望郭台銘幫忙站台，卻擔憂韓粉反彈。杜建德表示，郭台銘的基本主張與國民黨一致，堅決支持中華民國，只要理念一致，現在郭台銘又不參選總統，不影響韓國瑜選情，郭台銘幫國民黨立委參選人站台，國民黨尊重也樂觀其成。

杜建德指出，每個選區的區域立委只有單一名額，要累積各方面的支持力量，只要是朋友都歡迎站台，相信韓粉也會尊重，因為國民黨立委參選人的得票多，也有助韓國瑜選情，相輔相成，若有反彈，那就不是真韓粉。

杜建德指出，「外行看熱鬧，內行看門道」，大家都說韓國瑜的民調低迷，但沒有這回事情，韓國瑜是庶民總統，所標榜的是「莫忘世上苦人多」，所以韓國瑜支持度，不是只用民調就可以看出來。

對於國民黨主席吳敦義婉拒擔任韓國瑜競選總部主委，杜建德表示，國民黨人才濟濟，吳敦義負責領導黨，除總統選舉外，還有立委選舉，吳敦義必須要統籌，不能只做總統參選人競選總部的主委，當榮譽主委都可以，負責指揮調度全黨輔選事宜。

媒體詢問，吳敦義是否會列入不分區名單，杜建德指出，各界都關注國民黨不分區提名事宜，國民黨有提名辦法，10月底前會提到中常會通過，組發會負責不分區提名事宜，一定會秉持公平、公正，提名一定代表性、均衡性、功能性，號召社會支持國民黨。

杜建德也提到，韓國瑜和總統蔡英文競選最大的區別，一個是中華民國派、一個是台灣獨立派，蔡總統是藉中華民國外殼搞真正的台獨，會帶給台灣安全顧慮，所以國民黨堅決要求，希望蔡總統表態，公開說出「我反對台獨」，不要再利用中華民國台灣這6個字，來欺瞞台灣善良的老百姓。（編輯：黃國倫）1081015