陳其邁：韓國瑜毀棄諾言 高雄市民自有評價

（中央社記者葉素萍台北16日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天起請假拚總統大選，行政院副院長陳其邁今天說，韓國瑜剛選上高雄市長不到一年的時間，才幾個月就馬上北漂要參選總統，在民主政治而言，這是毀棄諾言，市民會有一番評價。

陳其邁今天在民進黨中執會前受訪指出，到目前為止，沒看過為選舉請假高達60幾天那麼久的一段時間，3個月不算短，韓國瑜要說明清楚，到底考量是什麼。

他說，韓國瑜請假的問題，最重要的是高雄市民的感受，剛選上市長不到一年的時間，才幾個月就馬上北漂要參選總統，市民會問說「那你的政見、你的承諾到底要怎麼兌現？」政見是一種承諾，當然要盡力完成，假如違反競選承諾或無法履行，在民主政治而言，這是毀棄諾言，市民當然會有一番評價。

對於韓國瑜在專訪時以神燈精靈比喻兩岸議題，並邀請蔡總統就此議題進行辯論。

陳其邁認為，兩岸關係的處理、具體的政策主張，不是神話故事；韓國瑜過去比較沒有處理國際事務的經驗，又花了很多時間在處理競選造勢，他希望韓國瑜多用功了解兩岸事務與國際情勢，「這不像爬樹、也不是用神話故事比喻」，應該具體提出政策主張，例如，韓國瑜是不是反對一國兩制或者對反送中的看法。

陳其邁說，這都是很具體的事項，總不能每次辯論都講神話故事、什麼浴缸塞子，這些似是而非的言論，在總統初選時已講過，難道大選要講神話故事；韓國瑜不能碰到敏感問題都交給其他國政顧問回答，「我們是要選總統，總不能像總機一樣都轉接，對總統候選人來講，這過不了關。」（編輯：黃國倫）1081016