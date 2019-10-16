離選戰87天競總主委難產 中常委：吳敦義最合適

（中央社記者王承中台北16日電）離明年總統大選還剩87天，但國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委人選仍難產。國民黨中常委曾文培今天表示，黨主席吳敦義最合適；姚江臨指出，重點是要有功能性；國民黨立委曾銘宗說，相信韓會找到好人選。

韓國瑜昨天對外宣布從今天開始正式請假，全心全力投入總統大選，但是與選戰息息相關的競選總部主委、副手人選，仍未有著落。吳敦義日前以要輔選立委、非常忙碌為由，婉拒擔任主委，但可以當名譽主委。

姚江臨今天下午出席國民黨中常會前受訪表示，過去2008年前總統馬英九競選時，當時的黨主席吳伯雄也沒有擔任競選總部主委，而是由前海基會董事長江丙坤擔任，重點是要有功能性，反正不管怎麼樣，黨主席都要負成敗責任。

曾文培指出，當然由吳敦義擔任競選總部主委一職最為合適，畢竟吳敦義的各方面條件都夠，但因吳敦義的時間可能無法常到南部開會，願意擔任名譽主委也不錯，至於其他人選則不便評論，畢竟這是韓國瑜權力。

媒體詢問，外傳吳敦義不擔任主委是因韓國瑜的選情不佳，韓國瑜競總副總幹事、立委曾銘宗表示，絕對不會，因為吳敦義事務繁忙，還要輔選立委，所以大家贊成吳敦義的決定。他相信韓國瑜會找到好的人選出任，總幹事已有副主席曾永權負責，也在協調相關事宜。

針對韓國瑜昨天接受專訪時透露，心中已有副手及閣揆人選，而且是兩人以上的「複數」人選，時間成熟就會公布。

曾文培說，國民黨當然有很多優秀人選，一般來說都是要互補，像是南北、省籍、性別等，相信韓國瑜會好好選擇。姚江臨說，不管是男女、省籍等考慮，現在都還好，就看韓國瑜的考量。

媒體詢問，根據蘋果日報所做民調顯示若韓國瑜辭去高雄市長民調可上升約4個百分點，曾文培表示，他不清楚民調上升的支持度背景為何，說不定是對手支持者的意願，現在韓國瑜已請假拚大選，相信未來民調會往上走。

曾銘宗指出，現在還有3成左右的民眾未表態，所以總統蔡英文還不一定穩當選， 若把統獨議題抽離，蔡總統執政3年多來什麼都沒做，不滿意度高達6成。（編輯：郭萍英）1081016