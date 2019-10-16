日相安倍國慶賀電疑雲 國民黨擬向監院舉發

（中央社記者王承中台北16日電）駐福岡辦事處國慶酒會公布日本首相安倍晉三賀電卻遭日方否認，引發關注。國民黨主席吳敦義今天表示，烏龍賀電顯示民進黨政府急於扭轉外交無能的形象，要求黨內匯集相關資料向監察院舉發。

駐福岡辦事處國慶酒會公布日本首相安倍晉三賀電，但日本內閣官員卻說安倍並未發出賀電。外交部日前表示，賀電不是假的，駐處確有收到透過友人轉交的賀電，但不便透露來源。

國民黨今天下午召開中常會，發言人歐陽龍在會後記者會表示，國民黨中常委李德維等人在會中提案，針對福岡烏龍賀電，建請黨中央向監察院舉發，請監察委員介入調查。

歐陽龍轉述，吳敦義在會中裁示，福岡烏龍賀電顯示民進黨政府在近來連續發生友邦斷交事件後，急於扭轉外交無能的形象，而發生公布不知來源，離譜至極的烏龍賀電。

吳敦義指出，細數蔡政府執政3年來，友邦有7國斷交，主要貿易夥伴自由貿易協定的推動毫無進展，跨太平洋夥伴全面進步協定已在去年12月正式生效，兩岸經濟合作架構協議的10年大限也將在明年到期，對企業衝擊已是現在進行式。

吳敦義表示，蔡政府以來源不明的賀電欺騙民眾，掩蓋自身外交無能，請國民黨智庫匯集相關資料，由黨中央派員儘速向監察院舉發。（編輯：林興盟）1081016