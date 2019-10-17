林右昌：總統未介入不分區提名委員會名單

民進黨16日召開中執會，傳出由總統蔡英文拍板確定的不分區提名委員會名單遭立法院長蘇嘉全反對未通過；基隆市長林右昌（左）17日受訪表示，蔡總統沒有介入不分區提名委員會的名單。中央社記者王朝鈺攝 108年10月17日

（中央社記者王朝鈺基隆市17日電）民進黨昨天召開中執會，傳出由總統蔡英文拍板確定的不分區提名委員會名單遭立法院長蘇嘉全反對未通過，基隆市長林右昌今天說，蔡總統沒有介入不分區提名委員會的名單。

風傳媒報導，「蘇嘉全造蔡英文的反」，痛罵不分區提名委員名單根本「新蘇連」，對此，林右昌上午出席中正國中老舊校舍整建啟用典禮後接受媒體聯訪表示，「我倒不這麼認為」，據他瞭解，蔡總統沒有介入不分區提名委員名單，也沒有個人意見和看法，媒體提到造反，「我覺得對蔡總統和蘇嘉全是不太公平的說法」。

報導指出，蔡總統在黨政平台餐敘上，也確認名單多納入正國會背景的林右昌，但蘇嘉全仍不能接受，甚還致電痛罵正國會領導人交通部長林佳龍，使得原受邀的林右昌，後來也因為顧忌蘇嘉全的情緒，暫時婉謝邀請。

林右昌表示，民主進步黨主席卓榮泰的確有打電話給他，希望他能擔任不分區提名委員會的委員，他一貫的立場就是黨如果有需要都會盡量配合，為黨努力貢獻。

林右昌指出，不過後來大家好像對名單的共識還有不同意見，記得以前在黨部任職時，這樣的委員會名單基本上會凝聚黨內共識，黨內和諧是最重要的事。

林右昌說，擔任提名委員會的委員其實是承擔「也不是什麼好康的事」，只要有需要他就會努力，會把他放進名單內，是因為他曾代理過民進黨主席，也是現任的縣市首長，大概黨內各系統都還蠻能認同和接受，卓榮泰也希望能有年輕世代的代表，但最後仍要尊重中執會和黨內的共識「我個人沒有特別意見，就是尊重和配合」。

至於是否擔心造成黨內不團結氛圍，林右昌表示，基本上民進黨內很多討論都只是過程，到最後黨一定是團結的。（編輯：張銘坤）1081017